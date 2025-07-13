台南做工行善團修繕第300戶完工　市長夫人送冰感謝志工

▲台南做工行善團深入七股風災區勘災，協助蓋設帆布與災後修繕，盼助災民早日重建生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「修一個屋頂，撐起一個家的希望。」台南市勞工局推動「做工行善團」計畫邁入里程碑，第300戶修繕案13日於鹽水區正式完工，市長夫人劉育菁親赴現場慰勞志工、送上冰品，感謝志工們不畏天候、堅守崗位，也為弱勢家庭送上溫暖祝福。

此次完工的第300戶為鹽水區陳姓案家，案主獨自照顧重度障礙的兒子，無經濟來源、僅靠政府補助勉力生活，長年屋況破舊，生活條件堪憂。做工行善團獲報後，動員各工會志工迅速進場，歷經電氣、木工、鋁製、油漆等多工種協力修繕，今日由電氣工會進行廚衛設備與插座收尾作業，全案順利完工。

完工現場，市長夫人劉育菁與大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、祕書長沈暄晨等人到場關心，並贈送晴天坊手繡涼被、床包組等民生用品，象徵「新家‧新生活」的祝福。地方民代沈家鳳議員、後寮社區發展協會理事長郭美月也到場關懷。

台南市長黃偉哲施政主張「希望家園」，行善團成立以來，修繕戶數屢創紀錄，至今累積達300戶，其中219戶為黃市長任內完成。勞工局長王鑫基感性表示：「這不只是修一間房，更是修一段生活。」他強調，志工的技術與愛心，讓一戶戶在困境中的家庭重新看見光亮。

近期丹娜絲颱風重創台南，做工行善團緊急勘災修繕不停歇。7月7日至11日，志工深入七股、後壁等區勘災，其中七股後港里及西寮里多戶屋頂被強風吹毀，行善團今同步派員蓋設應急帆布與協助災後搶修，盼儘快協助災民安身立命。



勞工局也特別感謝此次參與修繕的電氣工會林瑞珍、林永富父子檔，以及台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美夫妻檔，展現跨世代技術傳承與家庭行善的感人風景。

王鑫基強調，未來市府將持續推動弱勢家庭房屋修繕計畫，讓有需要的人不再擔心風雨來襲，也讓這座城市持續傳遞來自工會與志工的溫暖與力量。