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台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴登場　席開250桌上千人祝壽

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平觀音亭於13日（農曆6月19日）盛大舉辦觀世音菩薩得道成佛聖誕慶典，來自全國各地的善信大德特到場祝壽，並於中午席開250桌素食平安宴，十方大德共聚一堂，同霑法喜。

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

安平觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，即辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並弘揚觀音慈悲濟世精神。今年席開250桌的平安宴，參與信眾相當踴躍，他強調，今年佛誕平安宴的舉辦，是經由請示觀音佛祖後所決定，象徵信眾對佛祖慈悲加持的感念與虔誠。

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

這次觀世音菩薩得道成佛平安宴，台南市長黃偉哲、立委林俊憲、市議員盧崑福、李啟維、黃麗招、林依婷及立委陳亭妃、市議員林美燕等人代表蒞臨參與。

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

市長黃偉哲表示，他從災區特趕來向觀音佛祖祝夀，災區有很多志工，同心協力為災民重建家園而努力，這份愛心就像觀音佛祖慈悲濟世的精神一樣令人敬佩，也祈求觀音佛祖保佑國泰民安、風調雨順。

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

安平觀音亭主供奉觀世音菩薩，與安平開台天后宮是屬台南安平地區的主要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此13日中午的平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位也會派代表出席，有台南市淨宗學會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中等學校。

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）▲台南安平觀音亭佛誕平安宴中午盛大登場，十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

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