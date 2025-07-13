民進黨私訪花蓮魏家談罷免傅崐萁？　林右昌：佛曰不可說

▲民進黨秘書長林右昌今日與花蓮多位黨公職一同前往花蓮吉安三角市場進行掃街。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

726首波大罷免投票邁入最後關頭，民進黨秘書長林右昌近期積極深入花蓮各地，盼催出更多罷免國民黨立委傅崐萁的同意票。近期傳出，總統府秘書長潘孟安和林右昌曾私下拜會花蓮魏家爭取合作。林右昌今（13日）受訪表示，「這個是最高機密，佛曰不可說」。

林右昌今日與花蓮多位黨公職一同前往花蓮吉安三角市場進行掃街。針對接下來選情重點，林右昌表示，花蓮市選情相對穩定，意志也非常堅定，因此接下來兩周活動是決戰吉安時刻，所以今早便和黨公職全力投入，一早到三角市場進行掃街，要將吉安鄉支持罷免的選票催出來。

提及日前國民黨通過特別條例欲普發現金，林右昌痛批，傅崐萁眼睛腦袋裡就只有錢，罷免傅無關乎政黨之爭，跟錢一點關係都沒有，而是跟反共保台、是非黑白有關係。

林右昌強調，花蓮罷免傅崐萁最大公約數、共識就是所有被傅崐萁欺壓威迫的民眾，及支持反共護台的中華民國派、台灣派，各種力量應團結在一起。至於外傳民進黨與花蓮魏家合作部分，「這個是最高機密，佛曰不可說」。

談及花蓮中南區選情，林右昌說，該區傳統為農業地帶，居民普遍樸實，然而傅崐萁與縣長徐榛蔚執政期間，對農會資源分配極度不均，集中於如吉安、玉里等少數農會，對其他農會則毫無支持。在傅氏夫妻執政下，嘴裡說要照顧農民，實際作為卻完全背道而馳。過去花蓮曾建立無毒有機品牌，但在他們執政期間通通荒廢掉，花蓮許多農產品銷售也日益困難，花縣府辦了很多活動，爽到的卻只是辦活動的人或跟傅家有關係的人，真正農民產銷非常辛苦。雖然許多民眾不說，但心照不宣。

針對近期傅崐萁回防動作頻頻，林右昌指出，他正在動用組織系統保住立委席位，甚至透過施壓村里長，從事不當甚至違法行為，可能涉及違反選罷法相關規範。事實上並非所有村里長都支持傅崐萁，許多人私底下都表達支持罷免傅崐萁。

林右昌也批評花縣府遊走灰色地帶、違反行政中立，在眾多公共活動，進行反罷免宣傳。呼籲花蓮所有支持正義、捍衛是非黑白的花蓮鄉親，不管在小場聚會還是大場活動，看到這些違反選罷法的不法事實，都能夠鼓起勇氣，錄音、錄影蒐證犯罪事實證據，積極檢舉，以守護這場選舉的公平及正義。

▼民進黨秘書長林右昌今日與花蓮多位黨公職一同前往花蓮吉安三角市場進行掃街。（圖／民進黨提供）

