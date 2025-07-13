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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誓師祭「全明星陣容」卻遭疑政治進入校園　李彥秀：合法合理租借

▲李彥秀13日上午受訪回應吳欣岱質疑 。（圖／記者李毓康攝）

▲李彥秀13日上午受訪回應吳欣岱質疑 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

726罷免投票倒數，國民黨立委李彥秀今（13日）上午在明湖國中舉辦誓師大會，邀集國民黨「全明星陣容」，除黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜外，藍營直轄市長都出席；不過，台灣基進秘書長吳欣岱在校門舉牌抗議，呼籲李要讓「政治退出校園」。對此，李彥秀說，大家可以翻開過去歷任各政黨的總統、立委、議員選舉的造勢活動，每次都會租借校園，她今天在不打擾公共場合、不打擾外界狀況下，學校也放暑假，也沒有修繕、施工，一切都是透過合法、合理的租借方式。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集朱立倫、韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。但在明湖國中校門口，吳欣岱率幾位民眾舉牌抗議，標語包括「政治退出校園」、「回去美國 一家團圓」等。

媒體詢問，怎麼看吳欣岱站在校門，說妳讓政治進入校園？李彥秀回應，長期民代租借學校都有付租金，歷任市長、總統等各式選舉，都有租借活動中心，她是透過合法、合理的租借方法，也付租金；李重申，大家可以翻開過去歷任各政黨的總統、立委、議員選舉的造勢活動，每次都會租借校園，她今天在不打擾公共場合、不打擾外界狀況下，學校也放暑假，也沒有修繕、施工，一切都是透過合法、合理的租借方式。

對於根據國民黨內評估或自己的評估，有無辦法度過罷免，李彥秀表示，2月以來就非常清楚民進黨大惡罷勢在必行，所以2、3月開始她勤走基層、辦客廳會，用能接觸到民眾的每個方式，把在立法院每個通過的法案、想法跟民眾溝通，而最後結果就交給民意做投票。

李彥秀說，她相信大家看到的數份民調，主流民意都反大惡罷，大家都覺得民主選舉是制衡，無差別式的大惡罷造成社會撕裂，大家都看很清楚，不管哪區民調，反惡罷是主流民意；相信民進黨有看到操作大惡罷的結果造成社會對立，民進黨勢必也會付出相對代價。她也說，賴清德嘴中說要團結，最後看得很清楚，她在市場或很多地方，民眾因惡罷對立，吵得臉紅脖子粗，她心裡非常難過，若她做得不好，兩年之後大家可以不要投給她，但用這種對立方式來撕裂大家，絕非賴清德說的團結社會。

至於今邀集國民黨「全明星陣容」，媒體追問李彥秀，如今陸空戰齊發，還有什麼策略？李彥秀指出，民進黨有龐大黨的資源，用側翼黨甚至媒體來攻擊在野黨，但她一步一腳印，陸軍透過客廳會，也勤走市場、公園跟港湖每個角落跟民眾對話；黨的層面，包括昨天跟蔣萬安拍廣告，台灣不能只有一種聲音、一種顏色，民主要互相制衡，民進黨用粗暴、無差別式操作大惡罷，民眾看在眼裡。

李彥秀續指，對她來說最大挑戰是，相對支持罷免投票意願將近八成八、九成，最大挑戰是很多人還不知道反對罷免的民眾要出來投票，甚至不知道怎麼投票、很多人焦慮投票站在哪、會不會收到投票單等，這是宣傳最困難的地方、最大挑戰是支持者不出來投，所以不管蔣萬安、趙少康、盧秀燕、韓國瑜等，「陸戰我們平常在基層努力」，空戰靠整個黨，可以拉抬的所有藍軍意見領袖互相拉抬，北市五席一席都不可少，台灣不能只有一種聲音，726呼籲大家一定要出來投票 。

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