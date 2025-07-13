替李彥秀站台！朱立倫暗批柯建銘「每天在立院發瘋」　還加碼諷綠媒

▲朱立倫13日替出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（13日）替面對罷免危機的國民黨立委李彥秀拉抬聲勢，並以諷刺三立、民視口吻稱李最危險。朱立倫也暗指民進黨立法院黨團總召柯建銘，有一位每天在立法院發瘋、想要幹掉韓國瑜、想要當立法院長的叫什麼名字，「我們讓他的夢想大破碎」，726一定要守護好李彥秀，「我們的院長是韓國瑜」。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。誓師會開始不久，盧秀燕就與朱立倫同框替李彥秀拉抬，在盧秀燕致詞尾聲，韓國瑜也上台，盧表示這是「三星拱月」。

朱立倫未指名道姓表示，有一位每天在立法院發瘋、想要幹掉韓國瑜、想要當立法院長的叫什麼名字？現場主持人回應「柯建銘」。朱聽聞後繼續說，「我們讓他的夢想大破碎」，昨天說國民黨通過普發現金1萬元，說到時候不要編預算、不要管它，只要他搞大罷免，通通取消，什麼放5天假、軍人加薪，通通取消，但這些都是國民黨這一年來為民眾爭取的福利，「賴清德透過柯建銘跟人民對幹」，726一定要站出來不同意罷免。

接著，朱立倫說，「最後跟大家報告，站在李彥秀旁邊，來三立、民視這些綠台我就交妳今天一個新的主題，最危險的就是李彥秀，因為我跟韓國瑜都站在她旁邊；它每天都要創造一個話題，昨天說我不去王鴻薇那，等一下我也要去，所以說李彥秀最危險」，726一定要守護好李彥秀，「我們的院長是韓國瑜」。