　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替李彥秀站台！朱立倫暗批柯建銘「每天在立院發瘋」　還加碼諷綠媒

▲ 朱立倫13日替出席「反惡罷 挺優秀 湖團結誓師大會」。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫13日替出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（13日）替面對罷免危機的國民黨立委李彥秀拉抬聲勢，並以諷刺三立、民視口吻稱李最危險。朱立倫也暗指民進黨立法院黨團總召柯建銘，有一位每天在立法院發瘋、想要幹掉韓國瑜、想要當立法院長的叫什麼名字，「我們讓他的夢想大破碎」，726一定要守護好李彥秀，「我們的院長是韓國瑜」。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。誓師會開始不久，盧秀燕就與朱立倫同框替李彥秀拉抬，在盧秀燕致詞尾聲，韓國瑜也上台，盧表示這是「三星拱月」。

朱立倫未指名道姓表示，有一位每天在立法院發瘋、想要幹掉韓國瑜、想要當立法院長的叫什麼名字？現場主持人回應「柯建銘」。朱聽聞後繼續說，「我們讓他的夢想大破碎」，昨天說國民黨通過普發現金1萬元，說到時候不要編預算、不要管它，只要他搞大罷免，通通取消，什麼放5天假、軍人加薪，通通取消，但這些都是國民黨這一年來為民眾爭取的福利，「賴清德透過柯建銘跟人民對幹」，726一定要站出來不同意罷免。

接著，朱立倫說，「最後跟大家報告，站在李彥秀旁邊，來三立、民視這些綠台我就交妳今天一個新的主題，最危險的就是李彥秀，因為我跟韓國瑜都站在她旁邊；它每天都要創造一個話題，昨天說我不去王鴻薇那，等一下我也要去，所以說李彥秀最危險」，726一定要守護好李彥秀，「我們的院長是韓國瑜」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
證實製程瑕疵！無印良品公告「回收1熱門產品」
伊朗飛彈精準打擊！炸毀美軍基地「圓頂建築」　衛星影像曝
安芝儇「超美經紀人」結婚了！　啦啦隊女神全到場
趙正平暈船藥買成安眠藥！劇組「船上睡一片」　糗事被挖
啦啦隊女神坦承曾「同時劈7男」：每個人功用不一樣
藍營力推普發1萬　行政團隊審慎評估「釋憲或不編預算」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨私訪花蓮魏家談罷免傅崐萁？　林右昌：佛曰不可說

稱民進黨頭號目標是王鴻薇　朱立倫：讓柯建銘當院長夢想大失敗

罷免倒數　綠委曝「越來越多民眾表態」：台灣不能成為下個香港

「民眾黨才說發6千」　韓國瑜讚：王鴻薇敲桌打板凳堅持普發一萬

中國官媒唱和普發現金政策　綠委轟不演了：國民黨共產黨裡應外合

藍營力推普發1萬現金案　行政團隊審慎評估釋憲或不編預算

誓師祭「全明星陣容」卻遭疑政治進入校園　李彥秀：合法合理租借

籲反惡罷要像滾水「沸騰起來」　韓國瑜：從港湖「大爆炸出去」　

「這是我的本命區」　蔣萬安3天4度合體：守住王鴻薇就是守住我

「普發1萬沒限產業不合理」引砲轟　他：全是柯文哲發言一字未改

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

民進黨私訪花蓮魏家談罷免傅崐萁？　林右昌：佛曰不可說

稱民進黨頭號目標是王鴻薇　朱立倫：讓柯建銘當院長夢想大失敗

罷免倒數　綠委曝「越來越多民眾表態」：台灣不能成為下個香港

「民眾黨才說發6千」　韓國瑜讚：王鴻薇敲桌打板凳堅持普發一萬

中國官媒唱和普發現金政策　綠委轟不演了：國民黨共產黨裡應外合

藍營力推普發1萬現金案　行政團隊審慎評估釋憲或不編預算

誓師祭「全明星陣容」卻遭疑政治進入校園　李彥秀：合法合理租借

籲反惡罷要像滾水「沸騰起來」　韓國瑜：從港湖「大爆炸出去」　

「這是我的本命區」　蔣萬安3天4度合體：守住王鴻薇就是守住我

「普發1萬沒限產業不合理」引砲轟　他：全是柯文哲發言一字未改

時速76龜國道內線…開罰了！見罰單「最低速限110」大票困惑

民進黨私訪花蓮魏家談罷免傅崐萁？　林右昌：佛曰不可說

新莊男賣安毒摻鹽巴遭識破　與友人當街遭追砍濺血！6煞被逮

月收入5萬「看中800萬房」會太吃力？網搖頭：越級打怪了

稱民進黨頭號目標是王鴻薇　朱立倫：讓柯建銘當院長夢想大失敗

證實製程瑕疵！無印良品「回收1產品」　退款至2026年2月底

伊朗飛彈精準打擊！炸毀卡達美軍基地「圓頂建築」　衛星影像曝光

激戰小32歲女伴！　76歲泰老翁嗨到一半「全身抽搐」暴斃

《英雄聯盟》MSI最終戰！Gen.G生死局超穩實力擊倒T1奪冠

今「觀音菩薩」成道日！命理師揭4種人最該拜　可求子開智旺事業

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

政治熱門新聞

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

士官長坐輪椅被逼站起來　艦長父幫陳情害下場更慘

士官長因公車禍請假休養　竟遭上級集體逼退

陳菁徽反罷竟嗆「罷團很智障」　董智森：全台那麼多畜生在造謠

全民「普發一萬元」懶人包一次看

大罷免藍委聲量TOP 10曝光！　前二名聲量都破200萬筆

分析／國安局長罕見現身華府　不排除軍事安全、政治紛擾也成籌碼

大罷免前哨戰在南投！綠議員陳玉鈴現身投票

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

藍營力推普發1萬現金案　行政團隊審慎評估釋憲或不編預算

韓國瑜點名「立院四大美男子」！柯建銘入列

「普發1萬沒限產業不合理」引砲轟　他：全是柯文哲發言一字未改

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

普發1萬遭轟「債留子孫」　朱立倫嗆：蔡英文發6000難道也是？

更多熱門

相關新聞

與韓朱「三星拱李彥秀」　盧秀燕開轟賴清德

與韓朱「三星拱李彥秀」　盧秀燕開轟賴清德

台中市長盧秀燕今（13日）上午替面對罷免危機的國民黨立委李彥秀站台。盧秀燕表示，今天她要跑3個城市搶救6個立委，從台北、新北再回台中，而她第一個就是來李彥秀這裡，因為李是最優秀的立委，但「她也最危險」。盧也說，總統賴清德去年7月就說要放青鳥出來，不搞正事，專搞鳥事；台北隊、台中隊跟全國民眾不同意罷免，讓總統大罷免、大失敗，也提醒賴要當好總統、好好回歸國事、關心人民，「台北隊贏，台中隊贏，每個地方我們都贏，台灣就贏」。

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

韓國瑜點名「立院四大美男子」！柯建銘入列

韓國瑜點名「立院四大美男子」！柯建銘入列

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

葉元之自詡「問政優等生」　她酸：自認沒看法案就投票的人好意思？

葉元之自詡「問政優等生」　她酸：自認沒看法案就投票的人好意思？

關鍵字：

朱立倫柯建銘李彥秀大罷免韓國瑜盧秀燕綠媒

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

五月天花2年促成F4合體　內幕曝光！

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

全智賢驚喜現身GD小巨蛋！

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面