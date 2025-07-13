籲反惡罷要像滾水「沸騰起來」　韓國瑜：從港湖「大爆炸出去」　

▲ 韓國瑜13日上午出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」，為李彥秀站台。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）上午聲援面臨罷免危機的藍委李彥秀。韓國瑜說， 今天的大罷免絕對不是民主政治，而是政治謀殺，把所有優秀藍軍立委全部殺光光，所以罷免成功，民進黨將恢復一黨獨裁、一黨專制；這場選舉事關重大，拜託所有內湖南港選區，一定要像100度的開水一樣，「煮得砰咚砰咚，沸騰起來」，整個台北市就從內湖南港大爆炸出去，全面拉票，全部726投不同意。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集國民黨朱立倫、韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。誓師會開始不久，盧秀燕就與朱立倫同框替李彥秀拉抬，在盧秀燕致詞尾聲，韓國瑜也上台，盧表示這是「三星拱月」。

在朱立倫致詞完畢後，換韓國瑜接棒致詞。韓表示，「我終於可以跟李彥秀單獨處在這個台上」，「李彥秀，真優秀」，南港內湖鄉親2、30年來住在這裡一定都知道，南港、內湖可說是脫胎換骨，現在軟體園區、展覽館、北流藝術文化中心，甚至高鐵起點都是在南港，李當過5屆台北市議員，又做了一年半立委，所有南港、內湖重大建設，都有李的影子跟心血，「內湖南港蓬勃發展 跟武當派武功一樣，後來居上」。



接著，韓國瑜提到，他最近看到一個新聞嚇了一跳，俄羅斯強人普丁總統在講話，有個小女生走過來牽著普丁的手說，總統先生你看起來好累，結果普丁眼淚掉下來。

韓國瑜表示，親愛內湖、南港鄉親，他每次在立法院當院長，大家有沒有看過他在台上吃過一次東西、打過一次瞌睡、打過一次哈欠、上過廁所嗎？通通不敢，所以他聽到小女生說總統先生你好累，讓他想到，院長做在立法院主持，瞌睡不能打，因為代表國家跟立院，非常疲倦，委員肚子餓都可在台下吃東西，想上洗手間，門一推就上，但院長不行，然這時候有溫暖的人過來說院長你辛苦了，這個人永遠是李彥秀，讓他每次聽到心裡都覺得好溫暖、好感動，短短幾個字都可以讓疲倦一掃而空。

韓國瑜強調， 今天的大罷免不是民主政治，絕對不是，民主政治不是這樣子，這是政治謀殺，把所有優秀藍軍立委全部殺光光，一個不留，但為什麼要這樣？如果大罷免成功，民國76年前時任立法院長倪文雅在立法院槌子一敲，解除動員戡亂時期，整個台灣奔向民主，百花齊放，一代一代人努力好不容易建立民主，有可能全部被摧毀掉，所以罷免成功，民進黨將恢復一黨獨裁、一黨專制，會掌握總統府、行政院、立法院、司法院、考試院、監察院，再加上媒體網軍，台灣會變什麼樣？所以他反對大罷免，一定要保護李彥秀。

韓國瑜表示，這次動員，全面拉選票，最重要是對不公不義的罷免提出最強烈抗議；第二、是向台灣民主走回頭路、專制獨裁投下最強烈抗議；第三、是希望民主好不容易發展到今天，能現在、未來對全世界很驕傲地說，台灣是百分百民主國家，絕不能走到民進黨專制、獨裁道路；第四、讓李彥秀未來繼續在立院替南港內湖打拼、勇敢捍衛中華民國。

韓國瑜表示，這場選舉事關重大，拜託所有內湖南港選區，一定要像100度的開水一樣，「煮得砰咚砰咚，沸騰起來」，整個台北市就從內湖南港大爆炸出去，全面拉票，全部726投不同意。