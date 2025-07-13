與韓朱「三星拱李彥秀」！　盧秀燕轟賴清德：不搞正事專搞鳥事

▲盧秀燕、朱立倫、韓國瑜13日同台「三星拱月」聲援李彥秀 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市長盧秀燕今（13日）上午替面對罷免危機的國民黨立委李彥秀站台。盧秀燕表示，今天她要跑3個城市搶救6個立委，從台北、新北再回台中，而她第一個就是來李彥秀這裡，因為李是最優秀的立委，但「她也最危險」。盧也說，總統賴清德去年7月就說要放青鳥出來，不搞正事，專搞鳥事；台北隊、台中隊跟全國民眾不同意罷免，讓總統大罷免、大失敗，也提醒賴要當好總統、好好回歸國事、關心人民，「台北隊贏，台中隊贏，每個地方我們都贏，台灣就贏」。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集朱立倫、韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。誓師會開始不久，盧秀燕就與朱立倫、韓國瑜同框替李彥秀拉抬，盧還說「三星拱月」。

盧秀燕表示，今天她要跑3個城市搶救6個立委，從台北、新北再回台中，而她第一個就是來李彥秀這裡，因為李是最優秀的立委，但「她也最危險」，因為民進黨把李當頭號目標，所以今天第一場就獻給李。她跟李彥秀很親近，因為她擔任6屆立委，每個立委好不好她很清楚，而李是她看過最好的立委，因為李守護港湖20年，也很親民接地氣，「大家都喜歡她，她也把大家當作一家人」，港湖的成長李功不可沒。

▲盧秀燕出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」 。（圖／記者李毓康攝）

「她只有一點不好，因為她立法委員選贏了，成為民進黨的眼中釘。」盧秀燕說，原來港湖是民進黨籍立委，儘管李彥秀再優秀、認真、親民，但因為李選贏了，所以視李為眼中釘，希望拿回來。盧也說，賴清德去年5月就職至今才一年兩個月，結果去年7月就說要放青鳥出來，「一個總統上任第一件事情放青鳥出來搞罷免，有道理嗎？這個叫什麼？總統不搞正事，專搞鳥事」，如果今天民代如果當得很爛，罷免有道理，結果不是，只要國民黨的地區全被罷，把國家搞得烏煙瘴氣。

盧秀燕表示，賴清德為了民進黨一黨之私，所以整個國家光選務要花16億，這16億拿來給民眾、拚經濟該有多好，「給台電也可以啊」，民進黨寧願花國家的16億搞罷免，這還不包括所有全國為了這場罷免勞民生財。

盧秀燕說，所以726不只是要守住李彥秀、為了國民黨，「而是為了我們自己」，給總統一點教訓、提示，「全民不同意總統不搞正事、國事，專搞鳥事」。

另外，盧秀燕強調李彥秀是她的妹妹，也拿兩人名字很像來自嘲，表示常常有人把她叫成「盧彥秀」，而把李彥秀叫成「李秀燕」。話說完，盧秀燕現場穿起印有「我不同意罷免」字樣的白色T-shirt，並說，台北隊、台中隊跟全國民眾不同意罷免，讓總統大罷免、大失敗，也提醒賴要當好總統、好好回歸國事、關心人民，提醒民進黨要做好執政黨工作，「台北隊贏，台中隊贏，每個地方我們都贏，台灣就贏」。