罷免倒數　綠委曝「越來越多民眾表態」：台灣不能成為下個香港

▲民進黨立委吳沛憶強調，台灣不能成為下一個香港，這次罷免投票是告訴國際，台灣拒絕親中路線。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

離726大罷免投票邁入最後關頭，朝野各黨陸空戰齊發，民進黨立委吳沛憶今（13日）表示，近期掃街時看到許多民眾更願意自主且積極表態，「台灣真的不能變成下一個香港」，這次罷免投票是台灣告訴國際社會，「我們是拒絕親中路線的」。

民進黨團書記長陳培瑜、立委吳沛憶今日上午與罷團山除薇害一同到長春市場掃街。吳沛憶受訪表示，罷免行動從一階到二階連署，看到很多志工自發走上街頭，這段期間也看到有些志工在街頭上遭受不理性、肢體暴力攻擊，看到很不捨，台灣民主應當很成熟，大家應該習慣有不同意見的表達，但罷免志工卻在街頭上受到很惡意干擾，前幾天甚至有女孩子被暴力攻擊，因此一定要站在他們背後，當他們最大後盾。

吳沛憶提到，這2天她跟陳培瑜在各地市場、車隊掃街，看到路上很多民眾更願意且主動積極表態，展現出「台灣真的不能變成下一個香港」。這次罷免投票是台灣告訴國際社會，「我們是拒絕親中路線的」，很遺憾過去1年來，藍白在國會提出親中法案，甚至配合中國所要利益，讓民主倒退，最後只剩下10多天時間民進黨公職全體總動員，因為知道台灣公民運動是需要全國總動員。

山除薇害陸戰隊長蔡卡羅補充，王鴻薇最近頻頻造勢、晚會、成立後援會，但她所有節奏我們可以預料得到，從一開始5月份在各地辦政見說明會，看得出來論述非常薄弱，講似是而非的話，像是綠共、稱帝等，完全是封建制度或沒有開化的腦袋會說的話，完全沒有回應民意。接著6、7月到市場掃街，但山除薇害發現，就是跟著台北市長蔣萬安到各個不同的市場，尤其是深藍市場掃街。

蔡卡羅說，根據很多志工、民眾回報評估，王鴻薇應該承受非常大壓力，因此非常著急，拉著民眾黨主席黃國昌一起造勢、拉抬，但說實話，國民黨基本票倉北松山非常多人告訴罷團，他們非常討厭黃國昌，因此呼籲國民黨跟王鴻薇，慎選、思考這步是否正確。

蔡卡羅提到，很多深藍、淺藍、中間理性選民對民眾黨這種激進且民粹的政黨，及黃國昌這種完全沒有對人基本尊重的言行舉止，加上立法院咆哮行為，對比像蔣萬安這種可能理性、溫柔一點的行為，完全是不能接受，因此不覺得這是種聰明的舉動，呼籲王鴻薇好好思考，路線到底是什麼？最重要還是回應罷團質疑。

蔣萬安今早出席王鴻薇反罷免後援會成立時，除了呼籲大家出門投下「不同意票」，更要幫忙拉票，「這是我的本命區，感謝鄉親給我機會讓我當台北市長，王鴻薇在立法院更積極，不僅爭取還假於民，還有還錢於民！守住王鴻薇就是守住蔣萬安！」