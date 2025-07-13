「民眾黨才說發6千」　韓國瑜讚：王鴻薇敲桌打板凳堅持普發一萬

▲韓國瑜力挺王鴻薇成立反罷免後援會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）現身國民黨北市立委王鴻薇反罷免中山區後援會。韓國瑜痛批，罷免是政治屠殺，不分青紅皂白通殺，把台北市五席、桃園與台中各六席藍委屠殺掉，呼籲讓立法院監督制衡、保護台灣民主。談到普發現金1萬日前三讀通過，韓國瑜說，民眾黨說要發六千，但王鴻薇敲桌打板凳，堅持要發一萬，一家三口就領三萬，對人民來說多重要！政府說要借錢發給人民，根本胡說八道，這是超收的稅額啊！這是福國利民的法案！

韓國瑜致詞時誇讚，王鴻薇是壓不扁的薔薇，只要看到行政院執政不力，講起話來直球對決、絕不退縮，問政不怕得罪任何人，只要是對人民有幫助，「今天來到北農的一郎餐廳，我在這裡四年，上帝好不公平，賣菜時四年沒穿過西裝，現在連睡覺都要穿西裝，以前讀書老師說老師的，我在台下想自己的，現在台下委員在質詢，我從同到尾認真聽，好像什麼都沒錯，但精氣神都被抽掉了，我對每個委員的質詢內容瞭若指掌，王鴻薇好表現是大家有目共睹。

談到普發現金1萬日前三讀通過，韓國瑜說，民眾黨說要發六千，但王鴻薇敲桌打板凳，堅持要發一萬，一家三口就領三萬，對人民來說多重要！政府說要借錢發給人民，根本胡說八道，這是超收的稅額啊！這是福國利民的法案！這次罷免戰是王鴻薇最危險的，她有貪汙嗎？她有偷懶嗎？她在立法院有不認真嗎？有背叛選民嗎？都是因為她太優秀了，民進黨要把她趕走，罷免是政治屠殺！

韓國瑜批評，民進黨不分青紅皂白全殺，桃園、台中各六席立委全殺、台北市五席全殺，已非淘汰不適任立委，這就是百分之百的政治鬥爭。他呼籲726投下不同意罷免票，拒絕獨裁政治，繼續走民主路，最後兩週是台灣民主到了懸崖邊，民進黨府院黨媒網路一把抓，唯一希望只剩下立法院。

