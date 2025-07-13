生日替賴士葆反罷免　馬英九酸賴清德「雜質說」好恐怖不能得逞

▲賴士葆政策說明會，前總統馬英九出席助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入最後階段，7月26日即將投票，國民黨立委賴士葆今（13日）舉辦的文山區政策說明會。前總統馬英九致詞時表示，身為40年的文山區居民，一定要支持賴士葆繼續留在立法院，最不滿民進黨發動大罷免，賴清德總統還說，罷免是要去除雜質，「這好恐怖喔！」賴清德的口氣完全看不出是受過自由民主觀念洗禮的人，大家絕對不能讓他輕易得逞。另，馬英九今天75歲生日，賴士葆也為馬英九獻花，現場數百位支持者齊聲唱生日快樂歌，讓馬英九笑開懷。

馬英九表示，自己認識賴士葆很久了，知道賴士葆做人誠懇、做事認真，在文山區可以說是守護神，也是台北市的守護神，賴士葆做事周到，細膩考慮到市民的需要，所以在各種評鑑都是第一名的立法委員，大家絕對不能讓這樣優秀的立法委員被罷免掉。

馬英九說，為了文山區的發展，提升環境品質，賴士葆積極協助爭取閒置的國有土地，整理好之後作為綠色公園或者是停車場，並將電線桿地下化，美化市容煥然一新，這是大家有目共睹的，還有在軌道建設方面，經過多年的努力賴士葆向中央爭取到增加250億元的預算，終於如願以償，在今年3月台北市捷運環狀線南環段舉行開工動土典禮，造福包括25.8萬的文山居民。

馬英九說，很感動一個民意代表能這麼為人民謀福利，所以一定要支持他，百姓有目共睹的市政建設成績，讓他這個老文山人感到很放心，所以大家一定要站出來投不同意罷免票，「票投不同意，制衡就更有力。」

話鋒一轉，馬英九也說，他最不滿的就是發動大罷免的民進黨，完全不知如何為國民看緊荷包，不但把台灣的護國神山台積電搬到美國，對美國推動的關稅戰也茫然不知所措，完全是因應無方、毫無對策，賴總統最近卻還說，罷免是要去除雜質，這好恐怖喔！他的口氣完全看不出是受過自由民主觀念洗禮的人，大家絕對不能讓他輕易得逞，否則台灣社會一定是不堪設想的。

馬英九呼籲，既然要反對惡性罷免，大家一定要親自去投票，投票不能請人代領，希望台灣民主不要受到這一次傷害，7月26日星期六了不要跑出去玩了，記得要投下不同意罷免，讓賴士葆繼續留在立法院為市民打拼，這種好立委丟掉了太可惜。