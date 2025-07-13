觀察／蔣萬安拚守「本命區」　王鴻薇選區結構太綠成罷免最危險

▲王鴻薇反罷免後援會成立，台北市長蔣萬安出席力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免進入三階肉搏戰，民進黨陸空戰齊發，罷免團體也啟動「護國大遶境」，台北市長蔣萬安近日頻繁出動支援面臨罷免危機的國民黨立委王鴻薇，三天內已四度合體助選，並坦言客觀民調很清楚，王鴻薇很危險，民進黨支持者高達9成會出來投票。藍營人士透露，內部民調顯示王鴻薇選情相當膠著，不同意罷免雖已領先同意罷免，但仍在誤差範圍內，如何在最後催出投票率，更牽動蔣萬安的「本命區」與連任之路。

▲蔣萬安陪同王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

地方人士透露，外界普遍認為藍營北市三姝很危險，但其實最危險的是王鴻微、其次是徐巧芯，最後才是李彥秀。根據在二階連署階段做的民調，王鴻薇的不同意票投票率低於同意票的投票率，差距比李彥秀、徐巧芯等人都大。再者，王鴻薇在所屬的中山、北松山選區內，中山區的版圖本就是綠大於藍，王鴻薇當議員時深耕北松山，中山區是當年臨危受命立委補選才換的選區，所以本就是不好打的仗。

回顧2023年初，王鴻薇因蔣萬安當選台北市長，被徵召接替蔣參加立委補選，在準備期間倉促下，王鴻薇拿下6萬0519票，而對手吳怡農獲得5萬4739票，王可謂險勝，但中山區吳怡農只小輸王不到900票。2024年王鴻薇對上民進黨的謝佩芬，也是靠著在北松山大贏對手才得以獲勝，王在兩次選舉中，中山區贏得都不多，可見若無法催出中山區的不同意票，王鴻薇立委位置確實岌岌可危。

觀察蔣萬安三天內已四度合體王鴻薇助選，不僅先前多次陪同掃市場、站路口宣講，今早王鴻薇反罷免後援會成立，蔣萬安致詞時除了呼籲大家出門投下「不同意票」，更要幫忙拉票，「這是我的本命區，感謝鄉親給我機會讓我當台北市長，王鴻薇在立法院更積極，不僅爭取還假於民，還有還錢於民！守住王鴻薇就是守住蔣萬安！」

藍營評估，若蔣萬安本命區失守，2026年市長選戰面臨的壓力更大，「蔣萬安防線」能否守住，在在關係到了蔣萬安連任的氣勢，助攻王鴻薇反罷免，成為蔣萬安不能輸的一場保衛戰。

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

輔選人士指出，上周五普發現金在立法院三讀通過，「不想拿納稅錢補貼民進黨錯誤的能源政策」議題已在網路上持續發酵，國民黨主打「補貼台電，電價照漲」、「以現金回饋取代能源補貼」，成功在社群媒體上引發共鳴，普發現金政策確實讓民眾很有感，就連先前王鴻薇走訪市場時，多數攤商、民眾都最關心普發現金一事，社會氛圍並非如賴總統先前的自嗨演講，「你們不需要吧？」罷免進入割喉戰階段，藍綠攻防動見觀瞻，王鴻薇勤跑基層，也盼蔣萬安發揮「母雞效應」，成功守住本命區反罷免。