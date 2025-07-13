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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聽徐巧芯質詢就是爽　韓國瑜：民進黨沒有罷免「小辣椒」的道理

▲徐巧芯反罷免後援會成立。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯反罷免後援會成立。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台24位國民黨立委罷免案將於7月26日投票，立委徐巧芯今（13日）舉行反罷免後援會成立大會，立法院長韓國瑜致詞時稱讚，徐巧芯就像辣椒「越小越辣」，聽完她的質詢就是「爽」！因為緊貼人民需求，但卻被民進黨「政治大屠殺」，完全沒有道理，呼籲支持者一定要站出來投下不同意罷免，守護民主價值。

韓國瑜指出，徐巧芯問政相當犀利，就像做菜辣椒「越小越辣」，且風格就像好萊塢電影般「乾脆有力，而且從不妥協」，讓他每次聽完感想就是一個「爽」，且問政始終圍繞國家、社會與人民需求，對勞工國定假日、普發現金一萬元等議題的大力支持與積極推動。

韓國瑜批，這場有民進黨發起的大罷免，無疑是一場「政治大屠殺」，這些被罷免立委，既未貪汙也未偷懶，為何要被罷免，這是一場不公平、不正義而且走向獨裁的政治活動，喊話「狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，人走千里講道理」但這場罷免缺乏正當的理由和邏輯，非基於「道理」。

韓國瑜強調，這次松信選民要出來投一張「一輩子沒有看過的選票」，沒有照片，投票單只有9個字，號召所有選民要像一鍋100度的開水一樣沸起來、全部的力量一定要爆炸出去，守護台灣的民主價值。

台大前校長管中閔致詞時也說，徐巧芯是立法院「俠女」，徐巧芯站出來就是替一般社會中堅沈默的多數民眾發聲，希望大家726之前務必要出來打電話、傳Line等，呼籲更多人站出來投不同意票。

管中閔提到，台灣經過這幾十年來的民主洗禮，選出來喜歡的人很高興，不喜歡了也是三年後再來，但現在民主卻要被惡質的民進黨打破，尤其罷免應該是例外，現在民進黨卻要搞成大罷免，這是徹頭徹尾民主的倒退，一旦今天走上這條例，慢慢就會走上專制，走上法西斯，一但走上專制法西斯，民主信任沒有了，可能發生在柯文哲身上的事情，就會發生在每一個人身上；發生在彭振聲的事情，也可能發生在自己身上。
 

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