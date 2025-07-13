批普發現金違憲　柯建銘轟「侮辱台灣人」：買票絕對會被唾棄

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並將撥補台電1000億刪除，增列普發現金1萬元。對此，民進黨團總召柯建銘今（13日）批評，這違反憲法權力分立原則，用這個來買票，絕對會得到人民唾棄，且該行為簡直在侮辱台灣人民，作賤自己。

「護國大遶境」今日下午4時許在新竹市北區樹林頭公園停車場舉行集結出發儀式。媒體問到，大罷免倒數最後2週，接下來如何協助、支援罷團？柯建銘指出，剩下最後2週，很重要事情就是要讓全國人民認同「大罷免大成功」，而且一定會成功。

而有關藍白在立院三讀通過普發現金1萬元一事，柯建銘直言，這是違反憲法權力分立原則，憲法58、59、63條規定很清楚，預算權屬於行政院權力，立委只有議決、審議預算案，這是屬於權力分立原則，哪有藍白自己的預算自己審？這絕對是違法違憲，用這個來買票，絕對會得到人民唾棄。另外層面來講，他們這樣行為簡直在侮辱台灣人民，作賤自己而已。

此外，針對國民黨主席朱立倫幫國民黨立委李彥秀站台時，諷刺柯建銘每天在立院發瘋，想幹掉立法院長韓國瑜，自己當立法院長。柯建銘回應，「朱立倫到底有沒有在看電視？我在立法院都非常尊重韓國瑜啊」，都請他好好的依照議事規則指揮而已，自己還講，韓國瑜要知道院長職權在哪裡，過去毀憲亂政，所以是違法違憲。

柯建銘說，藍白這屆以來毀憲亂政，聯手賣台舔共叛國，所以大罷免一定要大成功才能救台灣、救民主。