助賴士葆反罷免宣講　韓國瑜：曾經滄海難為水！傷害民主會後悔

▲賴士葆召開政策說明會反罷免，立法院長韓國瑜出席助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票不到2周，國民黨立委賴士葆今（13日）舉辦政策說明會宣傳反罷免，立法院長韓國瑜致詞時表示，是認真優秀立委，且有虔誠的基督教信仰，不光是中正區、文山區的寶，還是立法院的寶、中華民國的寶，「曾經滄海難為水，傷害民主會後悔！」支持賴士葆不出來投票就完蛋了，台灣人民幾乎沒有人投過罷免票，除了高雄、台中及一些市民朋友外，沒有看過這種選舉，沒有對照物，726沒有照片，只有同意罷免、不同意罷免，很多民眾到投票前還不知道。

韓國瑜說，賴士葆對詐騙深惡痛絕，勞工朋友假期不公平、薪資過低，也是大聲疾呼。美國關稅34%，台灣廠商受不了，賴士葆也是一馬當先。人民關切的事情，賴士葆到了立法院都大聲疾呼。726要投什麼票，這不是選優秀立委，是要罷免優秀立委，這太不公平。去年無聊突然罷免基隆市長謝國樑，謝國樑不貪汙又每天勤勤懇懇，為什麼要罷免？他上了謝國樑的宣傳車，看到基隆大街小巷都有人出來表示支持，有些人很可愛，走到他跟謝國樑的宣傳車說「我一定支持你，不會出來投票，請放心」。

韓國瑜也強調，前幾天在立法院三讀通過的普發現金，也是賴士葆第一個提出來的！拜託大家一定要當賴士葆後盾，讓賴士葆留在立法院繼續監督政府，要給賴士葆勇氣、力量，這段時間大家一定要告訴大家。第一要出來投票，第二要投不同意罷免，第三如果因為這次大罷免沒有團結起來，手上最後只剩這張選票，大罷免成功，台灣民主一場空，從民國76年7月7日台灣奔向民主，30多年民主進入DNA，台灣人驕傲自己的民主，外國朋友來介紹美食、人情之外，也會介紹台灣是民主社會。如果藍營不團結掉了幾席，民進黨一黨獨大，掌握行政，掌握立法，影響司法，控制媒體，抓住所有資源，這還是民主嗎？