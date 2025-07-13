香港餵食野鴿「最重罰40萬元」　執法一年「數量少一成」

▲香港禁止餵食野鴿，並定下高額罰款。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港去年修訂《野生動物保護條例》，禁止餵食野生鴿子，將非法餵食的最高刑罰提高至10萬港元（約40萬元新台幣）及監禁一年，還引入5千港元（約2萬元新台幣）的定額罰款機制。經過近一年的執法，香港今年第一季野鴿聚集統計點的野鴿數量，比去年第四季下降逾一成，顯示新規發揮作用。

根據《文匯報》報導，香港漁護署高級獸醫師何漢邦表示，野鴿聚集造成滋擾，如在馬路聚集、在民居外牆築巢，會引發交通隱患和環境衞生等問題，而野鴿聚集市區主要為覓食，只要停止餵飼就會離開，去年修例就是從源頭改善野鴿聚集的問題。

何漢邦指出，修訂條例去年8月生效初期，非法投餵野鴿投訴上升，後漸趨平穩，可能與民眾舉報增加有關。

何漢邦說，漁護署與食物環境衛生署、康樂及文化事務署成立了跨部門執法小組，以「風險為本」模式執法，根據舉報和情報進行巡查，必要時聯合執法。截至今年4月，共就非法餵飼野生動物發出261張定額罰款通知書，其中131張針對非法投餵野鴿；傳票檢控個案有9例，其中野鴿佔4例，有1例經法庭審議後罰款1萬港元，其他個案仍排期審理中。

漁護署委託顧問公司對香港18區約140個統計點合共822個具體地點開展調查，結果顯示去年第四季全港野鴿聚集點的野鴿數量約13520隻，今年首季下降了10.6%至約12090隻，人為餵飼食物殘渣的統計點降至30個，下降近20%，印證野鴿聚集與食物供應的關聯性。

有民眾擔心不投餵野鴿會導致牠們死亡或影響生態，何漢邦解釋，調查在市區進行，野鴿數量下降，只代表著牠們回到自然區域如郊野公園或自然環境，回歸自然覓食模式，不再聚集在市區，不代表死亡及引發生態問題。

何漢邦強調，相較亂丟垃圾定額罰款3000元，非法餵飼野生動物罰款5000元已屬較高，但仍有案例是屢罰不改，所以將針對重犯及嚴重罪行以傳票形式提出檢控，向法庭陳述案情嚴重性，而透過法庭審判，最高可罰款10萬及監禁1年。