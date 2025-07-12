香港旅遊「店員變親切了？」　一票遊客驚喊：超有感

▲不少人發現香港本地人變得熱情又親切。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

香港擁有豐富的人文歷史與美食，是台灣熱門旅遊地之一，但近年有不少旅客對香港的印象是「當地人很兇」。對此，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日到香港旅遊，驚覺當地服務生都變得很熱情親切，直呼「這趟香港行，最讓我驚訝的，除了餐點好吃之外，店員都超親切」。

蓋瑞哥昨（10）日在臉書分享，他日前到香港旅遊，到茶餐廳「金鳳」吃早餐、中午到老派推車點心名店「蓮香樓」，晚餐則由在地朋友帶路，吃當地人推薦的隱藏版大排檔。

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蓋瑞哥坦言，這趟香港行除了餐點好吃之外，最讓他感到驚訝的就是「店員都變得很親切」，還會主動關心客人的口味，「這次去香港，真的覺得服務態度變超好！尤其知道我從台灣來，態度更好」。

貼文一出引起熱議，不少網友留言表示也有同感，「以前蓮香樓的阿姨很兇耶」、「我2023年去就很有感，因為疫情之後人流大減，香港人大概意識到『今時今日這樣的服務態度不可以這樣了』，去了好幾次，這次突然感受到親切的服務好不習慣」、「去年去香港也是對服務態度大改觀，現在人也沒以前多，蠻推薦去旅遊的」、「香港服務態度變好了！？10年前去，不管大小餐館店員都用甩的，看來景氣真的有變差」。

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