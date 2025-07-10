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玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣：還有8年的庫存片

▲▼玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣：還有8年的庫存片。（圖／翻攝hongkong_doll）

▲HongKongDoll（玩偶姐姐）。（圖／翻攝hongkong_doll，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」近日再度引發話題，公開了自己在OnlyFans平台的驚人收入。她透露，過去4年半的時間，累積收益高達1079萬美金（約3億1500萬台幣），不過她也坦言，因為投資失利及其他財務問題，曾一度賠到只剩下3美元（約94元台幣）。

玩偶姐姐過去曾自曝，自己曾賺得800萬美金（約2.5億台幣），但因討好型人格及投資失敗，讓財富迅速縮水。如今，她再次分享收入細節，並提到，「瘦死的駱駝比馬大」，表示目前仍有能力持續創作，庫存內容足以更新5到8年。

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▲▼玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣：還有8年的庫存片。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

▲玩偶姐姐公布在OF的收入。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

她同時回應網友質疑，直言「口嗨是沒有意義的」，並提到自己戴口罩的原因並非隱私考量，而是「單純因為長得醜」。此外，她強調自己目前已將成人影片的經營視為商業運作，並不影響正常學業及工作。

網友看完紛紛留言，「我印象裡日本的AV女優收入都不高，看了妳的收入納悶，他們為啥不自己下海拍呢」、「這錢我們賺不了」、「裡面有我的一份力量哈哈」、「姐姐太能賺了，難怪800萬歸零了一點不慌」、「拍電影這麼賺錢嗎？1000多萬美金…缺男主角嗎給我個零頭就行」。

▲▼香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

▲▼玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣：還有8年的庫存片。（圖／翻攝hongkong_doll）

▲▼玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣：還有8年的庫存片。（圖／翻攝hongkong_doll）

▲▼香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

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