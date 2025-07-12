台南電力主幹線修復完成逾95％　分支線路全力搶修中

▲台電搶修人員冒高溫於七股地區進行建桿與接戶線修復作業，全力爭取早日復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創沿海電力設施，台電搶修工作已邁入第6天，大部分主幹線已完成修復，目前全面轉入分支線、變壓器與接戶線的多層次復電作業，截至12日下午5時止，溪南轄區尚有七股區1840戶、將軍區795戶、佳里區615戶等，合計3363戶待復電。

台電指出，七股、將軍與佳里因電桿倒斷數量眾多，現場施工困難度高，加上需同步處理倒塌路樹、運補材料、克服天候等變數，搶修進度不若原先預估理想。為加速進度，重裝工班集中於建桿與主幹線修復，輕裝工班則負責查巡線路、回報斷點、協助接戶電力復原，並強化與地方首長、民意代表之即時聯繫與需求回應。

面對如此複雜與艱鉅的災後復電挑戰，台電同時啟動多套「應急供電策略」，透過機動變壓器與分區佈電措施，盡力緩解受災民眾生活不便。儘管施工環境惡劣、工程量龐大，現場搶修人員日夜不停，無懼酷暑、雨勢與泥濘奔波作業，只盼讓家戶早日重見燈光。

台電也深切感受到民眾多日停電所承受的不便與焦慮，包括屋舍滲水、食材腐敗、行動不便等日常衝擊，但更多的是來自市民的理解與鼓勵——有人沿途高喊「台電加油」，有人默默遞上冰水、便當、補給品，這些溫暖與善意，成為支撐工程團隊堅持到最後的最大動力。