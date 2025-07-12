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台南勞工局講座開箱AI新招！　許崧庭南門開講AI應用實務

▲許崧庭博士在南門勞工育樂中心，教學員如何運用生成式AI工具進行圖卡與文案創作。（記者林東良翻攝，下同）

▲許崧庭博士在南門勞工育樂中心，教學員如何運用生成式AI工具進行圖卡與文案創作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲打造「希望家園」的施政藍圖，勞工局積極推動市民終身學習，持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家傳授實務技巧，成為市民提升職能與視野的重要平台。

▲許崧庭博士在南門勞工育樂中心，教學員如何運用生成式AI工具進行圖卡與文案創作。（記者林東良翻攝，下同）

12日特別邀請全方位行銷管理工作室的許崧庭博士，於南門勞工育樂中心主講「AI資源應用實務：生成圖卡、文案與美編APP應用」，帶領學員深入了解生成式AI工具如何應用於職場創意與溝通表達。

許崧庭博士指出，生成式AI技術正迅速改變職場溝通與內容創作方式，例如透過ChatGPT產出文案初稿，再結合Canva等設計工具進行美編排版，即可快速完成簡報或社群圖卡。他更示範如何設定提問框架、挑選合適風格、讓AI生成吸睛行銷文案，以及配合版面美感小技巧強化視覺效果。課堂中也介紹影片創作與整合應用，讓學員們實際操作、快速上手。

▲許崧庭博士在南門勞工育樂中心，教學員如何運用生成式AI工具進行圖卡與文案創作。（記者林東良翻攝，下同）

「你不需要是設計師，也能創造專業感十足的內容！」許崧庭鼓勵大家勇敢嘗試，把AI當成工作與生活的智慧好夥伴。他期盼學員們能活用所學，無論在職場表現或人際互動中，都能展現更多創意與自信。

▲許崧庭博士在南門勞工育樂中心，教學員如何運用生成式AI工具進行圖卡與文案創作。（記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，「職場ㄟ大小事」自2019年推動至今，深獲市民肯定，每堂課皆緊扣時事、貼近需求，幫助勞工朋友在軟實力與數位素養上穩步成長。下一場講座將於8月9日（星期六）上午9點再度邀請許崧庭博士登場，主題為「AI資源應用實務：專案企劃、新聞稿生成與優化」，課程內容更進階、更實戰，歡迎有興趣的朋友踴躍報名參加，詳情請上勞工局網站或至報名網址：https://goo.gl/oQ88z4。

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