150名台南義消挺進六區災區　汗水鋪出希望之路

▲台南義消150人挺進六區災區，汗水與雙手成為家園重建的基石。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風與連日豪雨重創台南沿海與內陸地區，七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六區受災嚴重，多處民宅與公共設施損毀。為加速復原重建，台南市消防局緊急動員義勇消防隊，共計150名義消於第一時間深入災區支援，穿梭於泥濘與瓦礫間，以實際行動撐起家園重建的希望。

義消人員不畏酷暑、不懼危難，在高溫與惡劣環境中協助清除倒塌建物、搭設防雨帆布、搬運救援物資、安撫災民情緒，無聲但堅定地扛起守護鄉里的重責。他們的雙手不只是搬運工具，更是災後最溫暖的依靠，撐起的不只是殘破屋瓦，更是災民的重生勇氣。

市長黃偉哲感性表示：「義消不僅是災難來臨時的堅強力量，更是台南人團結互助精神的象徵。他們義無反顧地投入第一線，令人感動，代表台南這座城市的良善與堅毅。」

消防局長李明峯也強調：「這群義勇消防隊員是我們城市最可敬的守護者。在每一次危機中，他們不計報酬、不畏艱險，用汗水與行動守住家園，也為災民帶來安定與希望。」

市府呼籲更多民眾加入義消行列，一起用行動延續這份守護的力量，陪伴受災民眾早日重返正常生活。