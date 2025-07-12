多圖／丹娜絲後一周！台南災區屋損、樹倒、沒訊號　民怨看嘸官員

▲颱風丹娜絲襲台一周，台南北門、佳里、將軍最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台南報導

颱風丹娜絲重創台南、嘉義，事過約一週，記者12日親自走訪台南北門、佳里、將軍、麻豆等區，目擊諸多住家的鐵捲門、鐵皮屋頂遭毀損，基地台、電線桿、路樹、路牌、廣告招牌傾倒或攔腰斷裂、部分交通號誌仍未能正常運作；在受災區，不時可以看到台電工程人員搶修電力或環保局人員清理道路。

不僅如此，北門國中校園的部分光電板在颱風時被吹落，據了解，校方已請相關業者處理。另外，被吹倒的南鯤鯓代天府木製牌樓目前已被廟方人員清理完畢，現場只留下支撐牌樓的基石。

▲北門國中光電板遭吹落。（圖／記者蘇晏男攝）

一名徐先生表示，週三電剛來，但目前網路訊號仍薄弱，且前陣子持續下雨，加上屋頂破洞，「怎麼敢開電？」如果不趕緊處理，再有颱風侵襲，真的會求助無門。他指出，現在找不到工人，也買不到材料，只能自己來恢復家園，他知道不可能什麼都要求政府處理，且這陣子里長的確盡心盡力幫忙，不過完全沒看到政府的人來視察跟關懷，如果最後要申請補助時，沒有相關人員來鑑定，或那些人到來時已經整修一個段落，造成鑑定上有認知落差怎麼辦？「怎麼可能等政府來才開始清理家園？」也希望政府能放寬補助申請條件。

▲基地台遭吹倒。（圖／記者蘇晏男攝）

一名吳小姐也抱怨，政府應變能力太差，災後許多住戶4、5天沒有電使用，目前還有部分地區電信網路中斷，甚至還停電，認為應該有更多電信業者的行動基地台車進駐，否則受災區有許多老人家，沒有辦法對外聯絡是相當令人不安的事情。她也直言，政府災後處理差，也看不到官員來給予實質的幫助。

一名吳先生說，台南溪北地區受災嚴重，停電許多天，但總統賴清德到訪北門後，當地市區很快就恢復電力，不過像是學甲、七股、將軍等區，還有少部分地區停電，讓他感嘆，有高官去勘災就是不一樣，希望有更多人能聽見他們的聲音。

▲鐵皮屋遭颱風丹娜絲摧毀。（圖／記者蘇晏男攝）

▲南鯤鯓代天府的牌樓已被拆除。（圖／記者蘇晏男攝）

▲田間四散遭吹落的鐵皮。（圖／記者蘇晏男攝）

▲公園大樹不堪颱風強勁風勢倒塌。（圖／記者蘇晏男攝）

▲三合院房舍遭吹毀。（圖／記者蘇晏男攝）

▲電線杆與道路指示牌遭吹倒。（圖／記者蘇晏男攝）

▲台電搶修電力。（圖／記者蘇晏男攝）