　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察　承諾全力協助復原

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風挾帶強風重創南台灣，台南市長黃偉哲12日上午深入新營、白河等重災區，與新營區長陳宏田、白河區長董麗華一同視察災情與災後復原進度，傾聽民意、了解基層所需，並強調市府將全力支援復原工作、協助災民儘速重建家園。

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，此次風災堪稱百年一遇，光是倒塌的電線桿就達1133支，災情遍及市轄多區。市府第一時間啟動應變機制，包含開設避難所、調派抽水設備、清理倒木障礙，並協請國軍支援，務求儘早讓市民恢復正常生活。對於房屋受損、水塔倒塌及停電等情形，也已啟動補助申報機制，加速復原腳步。

他提醒民眾，如屋頂受損，應優先以帆布覆蓋，防止進一步損害，後續修繕費用可向區公所申報補助。同時呼籲儘快清理屋內受損物品、水溝積水，避免登革熱疫情在災後擴散。

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

針對部分地區電信訊號不穩、通訊困難等問題，黃偉哲表示市府將持續協調電信業者搶修。同時對居民建議強化溪流堤防、防災人力訓練等規劃，他亦指示民政局彙整意見，納入災防建設後續規劃。

新營區土庫里於7月6日深夜遭逢12至14級強風，多處民宅屋頂被掀、路樹傾倒，電桿與路燈陸續倒塌，造成逾3000戶停電，至今尚有約140戶未完全復電。新營區公所於7月7日凌晨2時緊急設立避難收容所，安置5位居民，並於當日下午3時安全返家。區長陳宏田指出，目前土庫里預計可於今日全面恢復供電，另已布設移動式抽水機以備未來強降雨，防範再度淹水。

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

白河區方面，災情同樣嚴峻，多個里停水停電、民宅與公共設施毀損，多處地區甚至連續停電逾5日。區長董麗華表示，目前白河已有約95%完成復電，感謝台電努力搶修與居民體諒配合。國軍、清潔隊與搶險廠商也已全力協助市容復原。白河區公所啟動收容與關懷機制，設置多處物資站，社會局也調派沐浴車、公所提供清潔場地，確保災民基本生活無虞。

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，災後工作不僅是緊急應變，更需通盤檢討防災體系與公共建設韌性，市府將繼續爭取中央經費支持，協助災區早日重建、恢復生機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普38年前專訪！曝關稅洩憤對象：他們豪奪美國財富
川普祭35%關稅　加拿大踩煞車「暫緩對美報復性關稅」
曾智希自曝恐罹腦瘤！　陳志強竟回她「看大小決定」
香港旅遊「店員變親切了？」　一票遊客喊：超有感
淡水河首次實爆！　震撼畫面曝光
決戰大罷免！名單、門檻、規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

城市美感從小紮根　「2025台南兒藝節」圖文與裝置作品創意爆棚

成大羽球公開賽熱戰登場　王正坤盼台灣再出世界冠軍

台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察　承諾全力協助復原

移居花蓮竇智孔代言力挺　太平洋縱谷馬拉松報名起跑

台南勞工局講座開箱AI新招！　許崧庭南門開講AI應用實務

黃偉哲偕賴清德總統走入災區　允三大補助助災民重建

台南復電率破9成　賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

南洋美食新鮮上桌！　嘉義福容voco酒店東南亞料理節開幕

台中「首例M痘」本土確診　30多歲男愛愛後驚見下面長怪東西

新北萬里首座文健站啟用　原民長者重溫部落記憶

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

城市美感從小紮根　「2025台南兒藝節」圖文與裝置作品創意爆棚

成大羽球公開賽熱戰登場　王正坤盼台灣再出世界冠軍

台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察　承諾全力協助復原

移居花蓮竇智孔代言力挺　太平洋縱谷馬拉松報名起跑

台南勞工局講座開箱AI新招！　許崧庭南門開講AI應用實務

黃偉哲偕賴清德總統走入災區　允三大補助助災民重建

台南復電率破9成　賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

南洋美食新鮮上桌！　嘉義福容voco酒店東南亞料理節開幕

台中「首例M痘」本土確診　30多歲男愛愛後驚見下面長怪東西

新北萬里首座文健站啟用　原民長者重溫部落記憶

觀察／扛捍衛台北隊重任　蔣萬安陸空戰挹注力拼「一個都不掉隊」

人倫悲劇！她路邊等待做功德　遭兒子誤踩油門猛撞慘死

色情內容出局！金流壓力逼退　AI平台急封黃圖與名人模型

蔡詩芸穿超辣「現身信義區酒吧」　老公王陽明也來了！

川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

夏天洗臉6大NG行為多數人都犯　擦防曬沒卸妝、冷水越洗越油

她誦經看不清才知白內障！醫示警「患者年齡層下降」2症狀別輕忽

魔鷹鎖骨不適辭退全壘打大賽：不是不想參加...

川普祭35%關稅威脅　加拿大踩煞車「暫緩對美報復性關稅」

慶祝巴拉圭與台建交68週年　林佳龍：期望促成更緊密的經貿合作

【85歲奶奶單槓上靈活擺盪】花式動作樣樣來！

地方熱門新聞

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

黃偉哲偕賴清德總統走入災區允三大補助助災民重建

台南復電率破9成賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北重罰飼主1.5萬元

嘉義福容voco酒店東南亞料理節開幕！

高雄大遠百晚間傳停電！民眾傻眼

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察承諾全力協助復原

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

大窠坑溪二期整治完工　侯友宜：打造自然親水綠廊

風災重創台南黃偉哲號召全國義消協助六區災民重建家園

更多熱門

相關新聞

台南勞工局講座開箱AI新招！許崧庭南門開講AI應用實務

台南勞工局講座開箱AI新招！許崧庭南門開講AI應用實務

為實踐台南市長黃偉哲打造「希望家園」的施政藍圖，勞工局積極推動市民終身學習，持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家傳授實務技巧，成為市民提升職能與視野的重要平台。

女童摔下椅子「腹痛+呼吸困難」警鳴笛助送醫

女童摔下椅子「腹痛+呼吸困難」警鳴笛助送醫

黃偉哲偕賴清德總統走入災區允三大補助助災民重建

黃偉哲偕賴清德總統走入災區允三大補助助災民重建

台南復電率破9成賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

台南復電率破9成賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

關鍵字：

台南風災黃偉哲新營白河視察

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

林襄拜拜穿超辣！

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面