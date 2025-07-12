台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察　承諾全力協助復原

▲台南市長黃偉哲深入新營土庫里，聽取居民災後復原狀況與實際需求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風挾帶強風重創南台灣，台南市長黃偉哲12日上午深入新營、白河等重災區，與新營區長陳宏田、白河區長董麗華一同視察災情與災後復原進度，傾聽民意、了解基層所需，並強調市府將全力支援復原工作、協助災民儘速重建家園。

黃偉哲指出，此次風災堪稱百年一遇，光是倒塌的電線桿就達1133支，災情遍及市轄多區。市府第一時間啟動應變機制，包含開設避難所、調派抽水設備、清理倒木障礙，並協請國軍支援，務求儘早讓市民恢復正常生活。對於房屋受損、水塔倒塌及停電等情形，也已啟動補助申報機制，加速復原腳步。

他提醒民眾，如屋頂受損，應優先以帆布覆蓋，防止進一步損害，後續修繕費用可向區公所申報補助。同時呼籲儘快清理屋內受損物品、水溝積水，避免登革熱疫情在災後擴散。

針對部分地區電信訊號不穩、通訊困難等問題，黃偉哲表示市府將持續協調電信業者搶修。同時對居民建議強化溪流堤防、防災人力訓練等規劃，他亦指示民政局彙整意見，納入災防建設後續規劃。

新營區土庫里於7月6日深夜遭逢12至14級強風，多處民宅屋頂被掀、路樹傾倒，電桿與路燈陸續倒塌，造成逾3000戶停電，至今尚有約140戶未完全復電。新營區公所於7月7日凌晨2時緊急設立避難收容所，安置5位居民，並於當日下午3時安全返家。區長陳宏田指出，目前土庫里預計可於今日全面恢復供電，另已布設移動式抽水機以備未來強降雨，防範再度淹水。

白河區方面，災情同樣嚴峻，多個里停水停電、民宅與公共設施毀損，多處地區甚至連續停電逾5日。區長董麗華表示，目前白河已有約95%完成復電，感謝台電努力搶修與居民體諒配合。國軍、清潔隊與搶險廠商也已全力協助市容復原。白河區公所啟動收容與關懷機制，設置多處物資站，社會局也調派沐浴車、公所提供清潔場地，確保災民基本生活無虞。

黃偉哲強調，災後工作不僅是緊急應變，更需通盤檢討防災體系與公共建設韌性，市府將繼續爭取中央經費支持，協助災區早日重建、恢復生機。