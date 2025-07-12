普濟殿、西羅殿「斷交」民政局長連2天勸和　信徒：擲筊決定

▲台南百年大廟西羅殿與普濟殿「斷交」，引起台南宗教界震撼。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南百年大廟西羅殿在臉書上高調宣佈與普濟殿「斷交」，引起台南宗教界震撼，台南民政局長姜淋煌今天再度出面表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，待雙方都冷靜下來後，希望坐下來好好聊聊，看能否解開誤會，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵中；也有地方人士和信徒建議，「擲筊交由神明裁示」。

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▲西羅殿臉書貼文宣佈與普濟殿斷交，引發地方信眾熱議。（圖／翻攝畫面）

據了解，此一「斷交風波」疑似與巡王醮科儀中的主神調度、交陪禮數與「副駕出場」的細節安排有關；普濟殿「王巡醮」11日起連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿為首日第1站，11日上午7時多，普濟殿人員抵達西羅殿，並沒有請到預期的開基二鎮，由於「二鎮對二鎮」是多年來慣例，為此雙方鬧得不而散，普濟殿人員即離廟，往下一行程，

但西羅殿則在臉書粉專發出公告宣布「斷交」，相關活動取消，雖然雙方尚未公開翻臉緣由，但兩廟「斷交」事件，已在台南宗教界弔起軒然大波。

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，會居中關切協調。（圖／記者林東良翻攝）

姜淋煌局長今天出面強調，西羅殿與普濟殿身為「開台的廟宇」，是台南眾廟的表率，尤其市長黃偉哲也注重、支持宗教活動，希望此次「王巡醮」可以成為台南優質宗教活動，不要讓爭吵引起雙方不愉快，希望可以放下恩仇，若有疑慮也可以透過擲筊，交由神明決定。

地方人士認為，目前市府忙著救災，但普濟殿的百年王船醮以及兩廟的不快，也是台南市區的大事，希望在民政局的協助下，能促使雙方握手言和。