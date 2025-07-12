YouTube營利政策大轉彎！　AI影片、罐頭內容恐遭封殺

▲YouTube將出手管制AI氾濫的影片和標題黨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

YouTube將從今年7月15日起更新夥伴計畫（YPP）規範，針對重複性高、批量製作或低製作門檻的影片，限制其營利資格。新政策要求影片內容須具原創性，若為引用素材則需大幅改編，且必須具備娛樂或教育價值，避免單純以吸引點閱為目的。平台此舉將直接影響仰賴模板化、AI語音生成或標題黨的影片創作者。

根據《經濟時報》，YouTube近日透過官方支援頁面發布公告指出，一直以來都要求創作者上傳「原創」與「真實」內容，但為了更貼近當前內容生態，預計從7月15日開始，強化辨識「不真實」影片的標準，並明確列出兩大判斷標準：其一，若內容引用自他人作品，須經「明顯改編」才可視為原創；其二，重複性內容若無娛樂或教育目的，將不予營利。

此項更新恐將波及仰賴AI技術創作的頻道，特別是使用AI生成語音或幾乎未經剪輯地重製他人影片者。對於是否明確禁止AI輔助內容，YouTube並未正面回應，但公告已透露將更嚴格控管相關格式。點閱導向、標題誤導等內容也恐難以繼續從中獲利。

根據現行夥伴計畫規範，頻道要申請營利資格，須擁有至少1000名以上的訂閱者，且過去12個月內累積4000小時的公開觀看時數，或在最近90天內累積達1000萬次有效Shorts觀看次數。更新後的審查標準將進一步要求內容品質與創作誠信。

至於違反新政策的後果，YouTube尚未說明是否會祭出處罰、警告或停權處分，僅表示本次更新意在反映當前快速演變的內容策略，與平台對「真實內容」的長期價值訴求一致。

值得一提的是，YouTube近期亦做出多項內容規範調整，包括禁止16歲以下用戶在未受成人監督下進行直播。針對新政策執行方式，《Insider Gaming》已向YouTube提出進一步詢問，並表示將於獲得回應後公布後續消息。