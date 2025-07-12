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烏克蘭再獲軍援！　川普證實「透過北約」轉交愛國者系統

▲▼烏克蘭獲愛國者防空系統。（圖／路透社）

▲烏克蘭獲愛國者防空系統。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）指出，已與北約（NATO）達成協議，將透過該聯盟向烏克蘭轉交愛國者防空系統，對抗俄羅斯日益加劇的空襲行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則證實，美方已恢復軍事援助。

根據BBC報導，川普表示，北約將從美國購買愛國者防空系統（Patriot air defence systems），再轉交給烏克蘭使用，並強調北約將「全額報銷」這項費用。

這項宣布正值俄軍無人機與飛彈頻繁襲擊烏國多座城市之際；根據聯合國統計，今年6月平民死傷人數創下三年來新高，已有232人死亡、逾1300人受傷。

面對這波攻勢，澤倫斯基曾呼籲西方提供10套愛國者系統，這類飛彈防禦系統可攔截來襲飛彈，被視為全球最先進的防空武器之一。澤倫斯基10日表示，德國願意出資購買其中兩套愛國者系統，挪威則出資一套，其他歐洲盟國也表達了協助意願。

澤倫斯基11日晚間表示，烏克蘭將獲得「新的歐洲防衛援助方案」，未來一週將與美國特使凱洛格（Keith Kellogg）合作推動軍援進度。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透露，他已建議德國、西班牙等盟友釋出手上現有的愛國者系統，以加快交付速度。根據《紐約時報》引述匿名美國官員報導，一套曾部署在以色列的愛國者系統目前正送往美國整修，整修後將交給烏克蘭。

愛國者系統及其攔截飛彈在防衛烏克蘭城市、軍事與民用設施時扮演關鍵角色，特別是面對俄軍的巡弋與彈道飛彈攻擊；這套系統與蘇聯時代的S-300防空飛彈、西方提供的先進地對空飛彈系統（NASAMS）搭配組成烏克蘭軍方所謂的「分層防禦網」。

愛國者的雷達與追蹤能力先進、命中率高，是目前防空效果最強的武器之一，若無此系統，烏克蘭在面對俄軍不斷的空襲時，將更加吃力。然而，愛國者系統造價驚人，一整套連同飛彈約需10億美元（約新台幣325億元），這也解釋了為何西方國家遲遲難以釋出更多數量。

根據德國智庫「基爾研究所」（Kiel Institute）統計，美國仍是全球最大對烏軍援國，自2022年起至2024年底，美方援助總額達690億美元。川普雖曾表態希望縮減軍援，卻持續推動北約盟國增加軍費支出，全體歐洲成員已承諾將國防支出提高至GDP的2%。

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