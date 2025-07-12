石破茂嗆「擺脫美國依賴」！盧比歐火速澄清：美日關係還很穩固

▲美國國務卿盧比歐與日本外務大臣岩屋毅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

針對日本首相石破茂強調日本應減少對美依賴的言論，美國國務卿盧比歐11日在馬來西亞表示，美日關係「非常穩固且良好」，不會出現外界渲染的「戲劇性或分裂」。他同時否認美方向日本施壓要求大幅提升國防預算，強調美方僅鼓勵日本加強特定防衛能力，並未提出強硬要求。

根據《路透社》，盧比歐在參與一場區域會議後向記者發表談話，認為外界過度解讀美日關係過度，「有人想要製造戲劇或分裂，但實際上我們與日本的關係非常穩固」；對於石破茂提出日本應在安全、糧食與能源領域減少對美國依賴的說法，盧比歐則認為不必負面解讀。

盧比歐指出，「日本的防衛能力若能變得更具能力，我們不僅不會反對，反而樂見其成。」

日媒報導，美方要求包括日本在內的亞洲盟友將國防支出提升至GDP占比的5%，以求與美國對北約（NATO）成員國的要求一致。英媒《金融時報》則披露，日本在美方要求額外增編國防預算後，取消了原訂與美國舉行的年度「防衛與外交部長會議」。

除了軍費問題外，美日之間的貿易摩擦也升溫。美國總統川普宣布，從8月1日起將對日本進口商品課徵25%關稅，此舉也引發日本不滿。石破茂10日更公開表示，日本應擺脫對美國在安全、糧食與能源上的依賴，引起外界關注雙邊關係可能生變。

對此，盧比歐重申兩國長期同盟基礎不會動搖。他說，美方所作的是在某些能力上「鼓勵日本投資」，而非提出要求，金額高低不是重點，重要的是日本能否實際提升必要的防衛能力。

在美國亞洲事務策略顧問機構「亞洲集團」（Asia Group）擔任主席的前白宮官員約翰斯通（Christopher Johnstone）則指出，目前美日關係緊張程度恐為數十年來最嚴重，原因包括貿易糾紛、防衛預算壓力，以及對美國防衛承諾的不確定性。但他也認為，要讓日本真正減少對美依賴，並非短期內能達成的目標。

約翰斯通補充，若美日雙方能在8月1日前就貿易問題達成協議，緊張情勢可能會逐漸淡化，但石破茂的言論確實反映出日本國內真實且廣泛存在的不滿情緒。

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