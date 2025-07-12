台灣有事無法說謝謝！美軍「點名南韓」：成第一島鏈防堵中國擴張

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團去年5月，在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國智庫指出，南韓不應將駐韓美軍的任務僅侷限於對北韓（朝鮮）的威懾，而是應將其角色延伸至台海安全。報告指出，若中國攻擊台灣，引發美中衝突，南韓勢必將被捲入紛爭，因此必須提前強化對台海戰略的參與準備。報告同時主張，美國應擴大在南韓的安全資源部署，作為遏制中國擴張的「第一島鏈錨點」。

根據韓媒《中央日報》，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）於美東時間10日公開報告，由美國現役海軍陸戰隊中校柯格（Brian Kerg）撰寫，標題為「南韓可成為第一島鏈的理想錨點」。他指出，駐韓美軍的任務從未被正式文件限制於專注在北韓事務，其聯合司令部職責本就包括防禦南韓遭受任何外部攻擊。

柯格強調，「大國戰爭往往具有橫向擴張性，中國若攻打台灣，北韓可能趁機向南韓發動軍事行動。」

柯格中校進一步指出，台海安全與韓半島（朝鮮半島）安危息息相關，「美國若出兵協防台灣，南韓必定也會牽涉其中。」他警告，北京當局對台灣動武不僅可能觸發美中戰爭，還可能波及南韓，南韓必須正視這種連鎖反應。

報告分析，中國持續透過航母戰鬥群等方式擴張制海權，並依據戰略設下三道「島鏈」（Island Chain）作為對抗美軍的架構，其中第一島鏈涵蓋沖繩、台灣及麻六甲海峽，美國視其為遏止中國軍力擴張的戰略防線。柯格指出，南韓若能扮演第一島鏈的「錨定角色」，將對美中戰略平衡具有關鍵意義。

在安全部署方面，柯格建議，美軍可考慮將部分現駐美國本土兵力移往南韓，靠南韓同時抵禦中國與北韓兩方的威脅。他指出，目前日本沖繩的1萬8000名駐日美軍，已有一半被調往關島及夏威夷，顯示部署重心可能調整，南韓則可望成為下個安全資源投資焦點。

不過報告也提到，相關成本應由南韓承擔。柯格分析，隨著南韓社會反中情緒升溫，民意對於美軍加強部署可能相對接受。他預期，根據《防衛費分擔特別協定》（SMA），南韓將負擔新增兵力的大部分開銷，並長期負責其維持費用。

此外，柯格認為，美方可以考慮在南韓儲備對抗中國與北韓軍事衝突的核心軍備物資。即使未來在台海戰爭動用這些資源，「南韓政府也難以反對」。

《中央日報》提到，該份報告由柯格以「大西洋理事會」非專任研究員身分撰寫，並不代表美國海軍陸戰隊、美國國防部或聯邦政府的官方立場。