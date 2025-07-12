川普政策發威！美本財年關稅收入首破千億美元　6月罕見轉盈

▲美國本財政年度的關稅收入首度突破1000億美元大關，創下歷史新高，成為聯邦政府第4大收入來源。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部11日公布最新數據，受總統川普（Donald Trump）上調關稅政策帶動，美國本財政年度的關稅收入首度突破1000億美元大關，創下歷史新高，成為聯邦政府第4大收入來源。隨著貿易稅大幅進帳，美國6月單月甚至出現意外預算盈餘27億美元，成功逆轉去年的710億美元赤字。

根據《路透社》報導，報告指出，截至6月底的前9個月，美國關稅收入毛額達1133億美元、淨收入也高達1080億美元，幾乎是去年同期的兩倍。

財政部表示，6月關稅收入毛額暴衝至272億美元，創下單月新高，並助攻總稅收攀升至5260億美元，年增13％。同期支出則減少7％至4990億美元，使當月預算罕見出現盈餘。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在X平台發文指出，「川普總統正在收回我們的經濟主權，今天的財政月報證明，美國正在從關稅政策中收割成果，還沒有帶來通膨！」

根據官方數據，關稅現已成為聯邦政府第4大收入來源，僅次於所得稅代扣（2.683兆美元）、自行申報所得稅（9650億美元）及公司稅（3920億美元），占整體收入約5％，相較歷史平均的2％已翻倍成長。

儘管6月轉盈，但本財年前9個月的赤字總額仍達1.337兆美元，較去年增加5％。其中，國債利息支出已達9210億美元，高居各項支出之冠。

貝森特更在內閣會議中預測，若川普8月1日如期調高「對等關稅」稅率，今年底前全年關稅收入可望衝上3000億美元。他指出，企業與消費者先前為避稅提前進貨，但當這波效應消退後，關稅月收入可能額外增加100億美元。

前白宮經濟顧問、現任耶魯大學「預算實驗室」主管泰德斯奇（Ernie Tedeschi）則示警，聯邦政府恐對關稅收入「上癮」，雖然短期帶來財政利多，長期仍可能因企業調整進口策略導致稅收下降。

川普本週已加碼宣布，將自8月起對銅、巴西與加拿大進口商品分別課徵50％與35％關稅，並計劃對半導體、藥品等戰略產業推出新一波制裁，關稅戰略再度升溫。