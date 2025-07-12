川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

▲美國總統川普4日在白宮簽署法案時，做出相片中手勢。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普最近陸續公布各國的對等關稅，其中身為美國在東北亞最重要的同盟國日本，其稅率竟然高達25%，比起4月公布時還高出1%。對此，日本首相石破茂感到極為不滿，甚至在參議院輔選演說時坦言「無法忍氣吞聲」。專家指出，其實川普從38年前就認為，身為製造業龍頭的日本在剝奪美國的財富。

針對日本遭到美國川普政府課徵25%對等關稅，《日本放送協會》在專題報導的標題指出「令人震撼的25%川普關稅，其實要對付的源頭就是日本？」，內文引用美媒CNN在38年前、也就是1987年9月川普41歲時接受專訪時的談話內容，當他從父親繼承房地產開發事業後，便進一步擴大規模，在紐約建造多棟以他名字命名的摩天大樓。

然而，中年的川普卻目睹美國正在走向衰落，而來自日本的房地產商和企業更在紐約擴張版圖。1989年10月，正當日本泡沫經濟達到頂點，三菱地產以8.46億美元購買洛克斐中心擁有者51%的股權，成為日本當年海外投資的經典案例。

川普曾於1987年9月向CNN說道，「許多人親眼目睹美國遭到外國巧取豪奪，這些人對此感到相當失望。他們（指外國）正站在我們的背後大笑！」

▲川普1987年時是美國著名房地產大亨，當時便對日本抱持強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

研究美日關係的達特茅斯學院（Dartmouth College）歷史學副教授米勒（Jennifer Miller）便認為，上述川普在38年前的訪談紀錄，即使放到目前來看也毫無違和。米勒表示，川普的思想核心在於，美國從數十年前就遭外國奪取財富，因此他深信「只有關稅」才是逆轉美國頹勢的唯一方法。

米勒提到，日本製造業曾於1980年代穩居全球龍頭地位，然而當時美國的製造業卻開始面臨衰退、許多員工失業流落街頭。

當年，川普在專訪中吐露對於日本的強烈不滿，「像日本這種國家，表面上是我們（美國）最親密的盟友，其實卻在背後奪取我們的財富。而我們為了保護他們，得支付更多稅金。你看，那些進口到美國的日本製品。你看，那些在汽車或電器工廠失業的美國人。他們把我們當笨蛋耍。」

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅首場談判。（圖／達志影像）

據悉，自從今年4月美國公布對等關稅，期望消弭長期以來的貿易赤字問題，石破茂便派出心腹、經濟再生擔當大臣赤澤亮正積極赴美談判。

談判過程中，日方希望美國撤回針對日本祭出的汽車關稅，並強調日本汽車產業在美國創造許多工作機會，表示會在鋼鐵、造船等領域積極與美方合作。不過，日方在汽車關稅談判上「態度強硬」、「不願退讓」，才導致日美雙方的談判結果毫無進展。