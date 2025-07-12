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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／我們不同意！蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　齊喊：每票都很正

記者崔至雲／台北報導

大罷免進入倒數階段，7月26日將進行24件國民黨立委罷免案。台北市5名藍委李彥秀、王鴻薇、賴士葆、羅智強、徐巧芯今（12日）與台北市長蔣萬安合體召開記者會，發佈「台北隊反惡罷廣告」。蔣萬安在影片中提到，「他們是你我去年一票一票選出來的立委，但是民進黨想抹滅人民的意志，民主不能只剩一種聲音，7月26日出門投下不同意罷免」。

▲▼ 台北市長蔣萬安合體台北市五位藍委，包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市長蔣萬安合體台北市五位藍委，包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆 。（圖／記者崔至雲攝）

李彥秀、王鴻薇、賴士葆、羅智強、徐巧芯今日與蔣萬安合體召開記者，6人身穿「我不同意」白色上衣出席。記者會一開始就播放「台北隊反惡罷」廣告，影片中蔣萬安提到，「這是你的選票，每一票都很『正』，他們是你我去年一票一票選出來的立委，我們將自己的民意託付給他們，但是民進黨想抹滅人民的意志，每個正字都是你我的聲音，都是正確的選擇、正當的民意、正式的民主，民主不能只剩一種聲音，7月26日出門投下不同意罷免」。

李彥秀提到，這支廣告想表達的是，台灣不能只有一種聲音，台灣不能只有一種顏色，台灣最重要的就是民主價值，不能讓民進黨惡意獨裁專制，把台灣的多元、包容抹滅，民主這幾年被民進黨抹煞掉了，但民主需要制衡，台北隊互相加油、五席都不能少。

王鴻薇說，謝謝台北對隊長蔣萬安跟他們一起拍攝這個影片，這個影片要傳達的非常簡單，就是民主的真諦，民主的原則就是少數服從多數、多數尊重少數，今天只是因為民進黨選輸就要翻桌，難道賴清德說的才算嗎？大家要告訴賴清德、民進黨民主ABC，不要用少數否決多數。而影片公布後，也請大家多幫他們廣傳，台灣民主要靠大家來守護。

羅智強說，最近在路上，有人問他為什麼會被罷免，他說，如果今天只有他一個人被罷免，他閉門檢討，但是今天在野黨立委通通被罷免，民進黨發動惡罷，沒有原因就是在摧毀民主制衡的力量，台灣不能只有一種聲音，只因為不是執政黨的人，就要被殲滅，請問這樣跟一黨專政有什麼差，他們不容許選輸就翻桌，大家一起出來投不同意罷免。

徐巧芯說，這支影片就是要傳遞民主的真諦，國民黨立委一席都不能少，選舉不能選輸就翻桌，國會是唯一可以監督的力量，民進黨現在司法、檢調集於一手，最後一絲監督力量在立法院，立法院必須要留下來，民進黨若變多數，柯建銘可能變院長、五天假日可能被收回、普發現金可能也收回，在野黨推動的政策也可能因為被罷免都會被收回，這樣的空轉不是民主，不只是為了韓國瑜、蔣萬安，或是國民黨立委，也要為了大家的福利，一起投下不同意罷免。

▲▼ 台北市長蔣萬安合體台北市五位藍委，包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆 。（圖／記者崔至雲攝）

賴士葆也說，今天五位站在這裡合拍這支廣告，傳遞民主真諦，民主是要靠制衡、要靠在野黨，一個國家沒有在野黨，跟共產國家有什麼不一樣？民進黨掌握行政權、司法權、監察權、考試權，還有媒體權，賴清德缺立法權，如果他拿到了，就是要做民選皇帝，這樣還是民主國家嗎？一點不同的聲音都沒有，國會需要有在野黨，才有監督制衡的力量。

蔣萬安最後表示，不只是廣告發布，更重要是集結所有理念、守住台灣的民主、守住你我透過選舉選出來的聲音，廣告中有一句話，「這是你的選票，每一票都很正」，這是去年大家引以為傲選出來的人民的聲音，大家看到台北市五位委員都在立法院推出福國利民的法案，但是民進黨發動大罷免，就是選輸翻桌，這是對民主的破壞、踐踏；對於民意的汙辱，他絕對不同意。

蔣萬安說，台灣民主不可以只剩一種聲音，立法院不能只有一種顏色，拜託大家726用選票告訴賴清德「我們不同意」，這張票不單單只是反對罷免，也是對於民主的堅持、守護、捍衛，一起守住台灣的正直、正義、正道，726我們不同意，投不同意罷免票。

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