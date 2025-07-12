轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

▲民進黨立委陳培瑜指「普發一萬」是藍營照妖鏡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨日院會三讀通過國民黨團「普發現金一萬」的特別條例提案，對此，民進黨立委陳培瑜今（12日）痛批，普發一萬是一面照妖鏡，掏空國庫也違反財政紀律，她直言，國民黨透過發現金的騙票手段，要人民乖乖聽話，藉此挽救大罷免。

國民黨團提案的「普發一萬現金」昨日在院會中完成三讀，然而，陳培瑜認為，國民黨就是在逼迫國家舉債，發現金救罷免，但債留子孫，台北市5席不適任的藍委，原本乖乖安靜一陣子，在普發一萬現金三讀表決通過後，還喜滋滋的集合擺拍。

陳培瑜痛批，國民黨真心覺得有機會透過發現金的騙票手段，來挽救大罷免，聽藍委們的發言，幾乎可以理解和感受到，藍委是一群完全不重視「公民社會」力量的政客。

陳培瑜強調，「公民社會是富含思考能力、論辯批判和行動能力的組合群體。面對永遠還可以更好的民主社會來說，不能只有會投票的人民，而是必須讓更多人都具有公民意識和行動能力，民主才得以生根和深化」。

陳培瑜說，過往國民黨的民意代表、縣市首長總是理所當然地把自己視為「主人」，而投票給他們的人，就只能是「人民」，主人從來不想為人民增能，也不認為大小事有需要找人民討論。

陳培瑜直言，主人對人民的期望只有一個，那就是「乖乖聽話、乖乖投票，必要時，再適時施予小惠就可以搞定」，但還好有越來越多人看清楚國民黨的真正嘴臉，拒絕威脅利誘的手段。

最後，陳培瑜強調，普發一萬，是一面照妖鏡，也是大罷免溫度計的指標，面對掏空國庫、弱化國安韌性、違反財政紀律的藍白，只能站出來，投下「同意罷免」票。