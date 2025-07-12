普發現金救大罷免？　蔣萬安指完全兩回事：政府盡快發放

▲台北市長蔣萬安力挺藍委賴士葆反惡罷。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過「普發現金1萬、但刪除撥補台電千億」版本的強化安全韌性特別條例，整體規模上看5450億。針對綠營批此舉形同「大撒幣救大罷免」，台北市長蔣萬安說，這完全是兩回事，很早之前就跟民眾說明，希望支持所有百姓，最重要是帶動消費，「很希望政府能盡快執行發放」。

因應美國對等關稅衝擊，國民黨團昨在人數優勢下，三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，刪除撥補台電的1000億，並增列發放現金每人1萬元，整體預算規模上看5450億。

針對普發現金1萬一事掀起各界討論，今到文山區陪同立委賴士葆騎腳踏車掃街的蔣萬安說，昨天大家看到立法院三讀通過普發現金，這是基層民眾都非常期待，也在賴士葆委員堅持下，讓更多民眾可以拿到這1萬元，能刺激消費帶動景氣。尤其在美國關稅這樣衝擊下，希望給予民眾、勞工、中小企業相關支持與幫忙。

至於時代力量稱普發1萬元救大罷免？蔣萬安直言，這完全是兩回事情，其實立法院在討論普發現金是在很早之前就已跟民眾說明，希望能支持所有百姓不分職業領域，發現金最重要是帶動消費，所以在這次立法院討論特別條例，看到國民黨團是站在民眾這方，所以昨天在黨團堅持下三讀通過，希望政府能盡快執行發放，讓民眾拿到1萬。

賴士葆補充，過去4年，政府稅金超收1兆8千億，政府只有說要還債，事實上只用到3千多億，「政府是有錢，所以這筆錢並沒有像民進黨亂講的，舉債發現金，沒有舉債，這是還錢於民」。

賴士葆說，政府的稅金收太多，去年經濟成長率4%、稅收成長率8%，很多學者也主張要還稅於民、還錢於民，這是好事情。在大罷免很熱之前，國民黨早就討論，因為蔡英文時代就發6000元，賴清德為什麼不能發？韓國、新加坡也發，為什麼台灣不發？政府超收這麼多稅金，要還錢於民。