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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委嗆台電救災照情勒千億撥補　綠委：要馬兒好又要馬兒不吃草

▲丹娜絲強風吹倒台南沿海電桿與路樹，台電全力投入復電搶修作業。（記者林東良翻攝，下同）

▲台電投入復電搶修作業。（記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委牛煦庭昨批評，台電搶修救災照是在情勒全民。台電表示，台電人員仍在不眠不休搶修，請體諒台電還在辛苦搶修，「不要再傷害台電了」。對此，綠委吳思瑤今（12日）表示，台電從來沒有定位要賺大錢當金雞母，因為是國營事業，台電肩負的政策任務，永遠比賺錢盈利更優先。台電做到流汗，乎藍白嫌到流涎。為了發現金救罷免，不惜犧牲台電的永續經營，影響的是民生百業。又要馬兒好，又要馬兒不吃草。沒有人在「情勒」，只有你們在「情殺」。

吳思瑤表示，台電做到流汗，乎藍白嫌到流涎。台電用汗水服務人民，政客用口水欺壓台電。藍白惡砍台電預算的同時，台電弟兄還在搶修災情。請問：黃國昌直播不需要用電嗎？張啟楷吃薯條不需要用電嗎？傅崐萁炒地皮炒股票不需要用電嗎？王鴻薇、牛煦庭造謠不需要用電嗎？

吳思瑤指出，認真的立委都知道，平常辦理會勘爭取建設，與居民生活最息息相關的單位，台電絕對排名前三名，台電對於服務基層有多重要，如果立委不懂，去問問里長就知道了。服務團隊常常跟台電同仁上山下地，大街小巷走透透。人民哪裡有需要，台電就在哪裡。

吳思瑤強調，不論是爭取電桿下地，電箱遷移、停電修復、管線遷移、到敦親睦鄰的公益活動、美化社區、還有台電近來讓人驚艷的文資修復再利用、國際藝術祭，台電無所不在，多元發展服務。罵台電賠錢貨最大聲的民眾黨，正因為白八席都沒有服務基層的經驗，當然不懂台電人員的用心賣力。

吳思瑤指出，台電從來沒有定位要賺大錢當金雞母，因為是國營事業，台電肩負的政策任務，永遠比賺錢盈利更優先。俄烏戰爭國際原物料大漲，世界各國都在調漲電價，電價長期低廉未能反映發電成本的台灣，為了穩定物價照顧民生，台電三年來已經自行吸收6000億虧損。

對於昨日特別條例，吳思瑤表示，為了發現金救罷免，不惜犧牲台電的永續經營，影響的是民生百業。又要馬兒好，又要馬兒不吃草。沒有人在「情勒」，只有你們在「情殺」！

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