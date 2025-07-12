羅明才數1萬現金熱議　他：金瓶梅裡的西門慶也拿銀子羞辱武大郎

▲國民黨立委羅明才在立院議場發言時，在鏡頭前數1萬元現金。（圖／立法院直播畫面）



記者陶本和／台北報導

立法院國民黨團提出「普發現金1萬元」昨（11日）在院會完成三讀，而國民黨立委羅明才在議場發言時，亮出手中千元大鈔，在鏡頭前數鈔票的影片在各大社群瘋傳。對此，學者李忠憲12日表示，這讓他想到《金瓶梅》裡面的「西門慶」，也是拿出一錠一錠的銀子，用來羞辱武大郎、潘金蓮和李瓶兒。

羅明才在發言中表示，每當他經過台大醫院、南京東路以及台北市各個角落，看到需要金錢幫助的民眾，有的在地上乞討，有的拿一個碗一直拜託買玉蘭花，心裡有多麼沉重、多麼痛，並想起立法院長韓國瑜所講的「莫忘世上苦人多」。

羅明才還亮出手中一疊1萬元鈔票，並一邊數著鈔票、一邊強調，「一萬塊是什麼？一萬塊就是10個一千、100個一百、1000個10塊」。該畫面被放在網路上後，在各大社群平台上引起熱議。

對此，學者李忠憲表示，他想到《金瓶梅》裡面的「西門慶」，也是拿出一錠一錠的銀子，用來羞辱武大郎、潘金蓮和李瓶兒，「你這短命的，平白說甚麼？你家裡窮得甚麼般兒？我予你三五兩銀子，夠你吃用就是了」，接著吩咐玳安，「去包兩、三兩銀子與這短命鬼打發了」。

李忠憲認為，1萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣，把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演，和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低，「台灣人會為這一萬塊就不去大罷免嗎」？

「西門慶最後的下場是怎樣？」李忠憲說，「眼見他起朱樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了」，台灣人若要在意這一萬塊被數來寶羞辱，最後結局恐怕也好不到哪去，人心要值多少錢，才不被人拿著鈔票唱羞辱曲？