蔣萬安合體賴士葆騎車　兩人穿「我不同意」T-shirt要開賣了

▲國民黨立委賴士葆反惡罷活動，以自行車進行車掃，還到木新市場拜票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票26日登場，進入倒數2週，台北市長蔣萬安今（12日）一早來到文山區合體國民黨立委賴士葆，兩人穿上「我不同意」戰袍進行自行車隊掃街。雖然週末假日人潮不多，但蔣萬安、賴士葆一行仍吸引不少路人駐足，蔣也揮手問好回應，甚至還有支持者「攔截」車隊，要和蔣萬安等人握手，人氣相當高。而身上的「我不同意」T-shirt掀起不少討論，蔣也透露，很快會公布哪裡買得到。

蔣萬安今到文山區陪同立委賴士葆騎自行車掃街，會前受訪表示，今天很高興再度來到文山區幫賴士葆面對這一次罷免，「再次呼籲所有好朋友，7月26日一定要出來投票，投下不同意罷免」。

蔣萬安說，很高興今天葆哥一起穿上戰袍「我不同意」T-shirt，也希望很多好朋友跟我們一樣，一起穿上這件T-shirt，因為很多支持者在詢問到底哪裡可以買這件T-shirt，「我們正在加緊趕製當中，很快會公布讓大家知道哪裡可以買到」。

接著蔣萬安說，今天來到文山區，感到特別親切，因為過去他唸政大，這附近他非常熟悉；賴士葆在地方深耕這麼久，他的表現、問政、地方服務深受鄉親肯定，「這麼優秀的立委，民進黨要罷免完全沒道理」，剩下最後兩星期，希望大家多拉票多宣傳，讓優秀的賴士葆繼續留在立院。