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台南復電率破9成　賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，台電全力搶修，截至11日晚間9時，台南復電率突破九成，剩餘26641戶尚待供電，主要集中在七股、學甲、北門、六甲、東山、將軍與佳里等區，面對幅員遼闊與線末重建困難，台電展開新一輪「最後一哩路」的攻堅行動，總統賴清德11日也再度南下，前往七股、將軍、學甲等區關心復電進度與居民生活狀況，向第一線台電人員加油打氣。

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電指出，這場風災不同於以往，不僅瞬間陣風高達16級，更因路徑繞過中央山脈屏障，直接重創嘉南平原，台南電桿倒塌多達1133支，創下歷史新高紀錄。許多路段須「從無到有」重建電桿線路，有時僅為恢復5戶供電，就必須重架長達3公里、20根電桿的全新配線，其工程繁重程度遠超以往。

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電說明，電桿平均每根重達1.2公噸，必須仰賴大型板車與吊車進入山區、巷弄等地點，再加上道路多有倒樹、斷牆、殘瓦阻隔，僅僅一段分歧線就需數小時以上才能清理與架設，現場人員經常頂著烈日與風雨、不眠不休投入搶修。有民眾更自發性送上茶水與點心，讓前線同仁在體力耗竭之際，依然有源源不絕的力量支撐。

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

在台電台南區處，仍持續有退休前一週的員工堅守現場，李姓班長的精神感動總統賴清德，特別向他致意並勉勵所有基層人員：「這不只是搶修，是點亮每一戶人家的希望。」

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電表示，接下來將持續投入機具與人力，針對尚未恢復電力的社區與鄰里，特別是村落、超商、行政中心等重要民生場域優先搶修。同時，夜間也將持續巡查與復線工作，清除散落的接戶線、電表與導線脫落問題，逐一攻克每個零星點位。

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）
對於尚未恢復供電的居民，台電深表歉意，並再次呼籲：「如果左右鄰居都已復電、但你家仍無電，請務必通報台電，我們會馬上處理！」

▲總統賴清德11日前往台南七股、學甲等災區勘災，勉勵台電同仁堅守第一線復電。（記者林東良翻攝，下同）

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