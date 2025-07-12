7歲女童摔下椅子「腹痛+呼吸困難」　台南警雨中鳴笛火速送醫

▲台南女童從椅子摔下來腹痛大哭，派出所員警協助送醫。（圖／記者林東良翻攝)

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南永康10日下著大雨，1名7歲女童從椅子上摔下，導致腹部劇痛、呼吸困難，母親連忙打119求援，不巧鄰近消防分隊救護車已出勤，母親聽到消防隊前來需要一段時間，心急衝到派出所求援，2員警怕女童錯過救援時間，立即駕駛巡邏車，一路開警示燈、鳴警笛載女童到醫院治療，幸好女童送醫無大礙，治療後已回家休養。

永康分局鹽行派出所警員王雅慧、田承翰及警專實習生張濟薇擔服10日14至16時巡邏勤務，於15時50分許突有一蔡姓女子神色慌張地衝進派出所，稱其7歲女兒剛從椅子上摔下來腹痛難耐，擔心有傷到內臟，已先行撥打 119緊急救護專線，但因鄰近消防分隊救護車已出勤，再由其他消防分隊到場支援需要時間，而當時正下著滂沱大雨，車速緩慢，救護車恐陷在車陣中，王等2員觀察女童啼哭不止有呼吸困難症狀，擔心等待救護車前來派出所載幼童恐錯失黃金救援時間，當機立斷拿上巡邏車鑰匙迅速護送女童前往醫院救治。

▼當時車流擁擠。（圖／記者林東良翻攝)

員警一路開啟警示燈及鳴警笛，以最快速並安全之方式將女童載往永康奇美醫院，原本需要耗費15分鐘以上之路程在員警護送下僅僅6分鐘即平安抵達醫院，由院方醫護人員接手讓女童接受即時的醫治，事後王等2員放心不下聯繫女童家屬關心女童狀況，得知女童經治療後無大礙現已出院返家休養，女童家屬對於員警協助護送幼童就醫十分感激，幸好有人民褓姆即刻救援才能讓女兒獲得即時治療平安回家休養。

▼女童送醫後已無大礙。（圖／記者林東良翻攝)