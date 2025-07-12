比天災更致命？　外媒曝：川普才是台積電「最大威脅」

▲外媒指出，川普才是台積電「最大威脅」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著AI技術快速發展，全球晶片需求暴增，台積電（TSMC）成為這波熱潮的最大贏家之一。不過，美國媒體近日報導指出，台積電儘管技術領先、產能穩定，卻可能擋不住美國總統川普（Donald Trump）的晶片關稅政策，恐成為台積電營運的「氪星石」。

科技媒體Wccftech以「氪星石」（Kryptonite）來形容川普政策對台積電的影響；這是來自超人漫畫中的比喻，用以指涉台積電在AI領域如同超人般強大，但面對川普的關稅手段，卻可能遭遇致命弱點。

報導指出，川普近來多次公開表示，台灣「竊取了美國晶片技術」，並揚言若連任成功，將對台灣晶片課徵高額關稅。

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）



儘管台積電早已宣布在美國投資超過1000億美元（約新台幣3.2兆元），並在亞利桑那州興建晶圓廠和先進封裝設施，試圖避開關稅風險，但專家分析，這些措施可能仍難完全擋住衝擊。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則指出，關於晶片是否課稅、何時課稅，最終都將由川普親自決定。他曾暗示，若企業願意在美設廠，川普可能會給予緩衝期；但若不在美生產，將面臨「很高」的稅率。

外媒分析，即使最終關稅僅為10%，對仰賴台灣本土供應鏈的台積電而言，仍是沉重負擔，可能迫使客戶如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）提高產品價格、壓縮利潤空間。