快訊／黃仁勳身價「超越巴菲特」　躍升全球第7大富豪

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）身價已達1454億美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

AI旋風持續席捲全球，晶片龍頭輝達（Nvidia）在市值突破4兆美元後，執行長黃仁勳（Jensen Huang）的財富也跟著水漲船高。根據《富比士》（Forbes）即時億萬富翁排行榜，他目前身價已達1454億美元，正式超越「股神」巴菲特（Warren Buffett）的1420億美元，躍居全球第7大富豪。

根據Quartz報導，黃仁勳在今年身價暴增近280億美元，主要歸功於輝達股價自年初以來已上漲20%，並在AI晶片市場穩居領導地位。根據《富比士》統計，僅在本週四（美東時間7月10日）一天內，他的財富就增加了25億美元。

▲《富比士》即時億萬富翁排行榜，黃仁勳躍升全球第7。（圖／翻攝自Forbes）



黃仁勳目前持有輝達約7570萬股股票，還透過信託與合夥機構掌握更多股份。雖然他已於6月依據事先申報的10b5-1交易計畫開始出售部分持股，目前變現金額達4000萬美元，但若依當前股價估算，他年底前可能售出高達6百萬股、換得逾8.5億美元現金。

儘管如此，他仍將保有絕大多數持股，對公司掌控力絲毫不減。同時，輝達內部包括董事與高層在過去一年內，也陸續變現超過10億美元股票。

1993年創立輝達的黃仁勳，從矽谷的默默無名創業者，一路走到AI產業的核心人物。如今輝達的晶片不只驅動Meta資料中心，更是OpenAI等大型語言模型的關鍵技術支柱。分析師更預估，若成長持續，輝達未來市值將有望挑戰5兆甚至6兆美元。

相較之下，巴菲特的財富雖穩健成長，但受限於波克夏公司（Berkshire Hathaway）多元投資組合與長期慈善承諾，他今年僅小幅增加數十億美元。6月時，他更捐出價值60億美元的B類股給5個慈善基金會，履行承諾捐出99%財富的目標。