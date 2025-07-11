　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

▲台南市七股、將軍、學甲等地屋頂遭丹娜絲強風掀毀，市府呼籲義消投入協助修復。（記者林東良翻攝）

▲台南市七股、將軍、學甲等地屋頂遭丹娜絲強風掀毀，市府呼籲義消投入協助修復。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風挾帶狂風豪雨重創台南，造成七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六區多處民宅屋頂受損，民眾飽受風災之苦，生活陷入困境，台南市長黃偉哲11日呼籲全國義勇消防人員發揮大愛精神，自備工具加入救災行列，協助災區安裝防水帆布，盼盡速完成屋頂搶修，協助災民重建家園。

黃偉哲市長表示，災後復原不能單靠政府力量，必須結合民間資源與志工參與，才能有效面對重建挑戰。他說：「台南人感恩惜福，也懂得團結互助，現在正是我們彼此伸出援手的時候，讓溫暖的行動傳遞到每一戶受災家庭。」

目前六個行政區已緊急募集帆布物資，但因人力嚴重不足，市府特別開放全國義消報名支援。即使手邊無工具，也可現場分配任務、協助作業。各區公所也設有聯絡窗口，將安排分工，強化現場協作效率。

各災區聯絡窗口：
七股區長 李佳隆：0910-977-867
將軍區長 許博森：0933-786-033
學甲區長 張明寶：0928-683-687
鹽水區長 陳文琪：0978-079-358
後壁區長 李至彬：0905-385-028
柳營區長 顏文穗：0911-180-150

台南市消防局也同步協調相關資源，股長王冠中（0980-106-207）將協助整合義消報名與災區支援需求。更多即時資訊可透過消防局官網或臉書粉專查詢。
黃偉哲強調，「只要我們齊心協力，一定能讓希望重新照進受災家庭的屋簷下。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅姐吃很好！約砲鮮肉「必備6裝備」周邊爆紅
快訊／江蕙復出激動哭了！　「淚吐抗癌心聲」突道歉歌迷
快訊／GD降臨小巨蛋！　一票大咖明星都來了
紅姐騙千男無套「外流私密片」　男星揭自救法嘆：覺得很恐怖
「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大
普發一萬現金三讀通過！　王鴻薇：還錢於民2.0國民黨做到了
江蕙回歸開唱！　張學友私下「霸氣做一事」暖炸了
藍5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

吳修齊基金會、南紡各捐千萬助台南風災　宏佳騰發電機災區供電

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

熱氣球活動傳假網頁詐騙　台東縣府：官方商品僅現場販售

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

吳修齊基金會、南紡各捐千萬助台南風災　宏佳騰發電機災區供電

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

熱氣球活動傳假網頁詐騙　台東縣府：官方商品僅現場販售

快訊／Momo、PChome恢復街口支付！金管會掛保證：用戶資金全信託

鄉民女神懷孕8個月「孕肚正面照曝光」　自嘲：水腫到只能穿拖鞋

普發現金是在野黨「癱瘓台灣3招」　沈伯洋：台灣未來在笑聲中被拍賣

颱風重創基地！悍將二軍轉往他地訓練　感謝台體、樂天伸出援手

中環近1個半月買進陽明5千多張　均價66.52元、今日收盤價62.5元

江蕙復出激動哭了！　「淚吐抗癌心聲」突道歉歌迷：還是忍不住

GD睽違8年降臨小巨蛋！　「楊謹華、春風」一票大咖明星都來了

賈玲遭酸瘦沒多久就「反彈」！　親自曬健美近況打臉黑粉

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

套房裝修遇「超雷工程行」！驗收逾2/3未完工　還挖破鄰居水管

孫安佐表姊涉「愛情詐騙」遭逮　繳不出5萬保金落淚

地方熱門新聞

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

台南逾32000戶仍停電拚11日完成主幹線搶修

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

停電戶數系統顯示不實惹怨台電新營區處致歉將檢討改善落差

藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

災後血荒警報！風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

風災火警雙重打擊消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

基隆浪曲嘉年華加碼360秒煙火　點亮漁港夜空

風災重創台南黃偉哲號召全國義消協助六區災民重建家園

資深教官郭文明退休 潮州警辦退休會感恩

更多熱門

相關新聞

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

台南百年大廟西羅殿在臉書上高調宣佈與普濟殿「斷交」，引起台南宗教界震撼， 台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，因為請神發生如今誤會，待颱風救災告一段落後，會居中關切，待雙方都冷靜下來後，希望坐下來好好聊聊，看能否解開誤會，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵中。

台南安工二號橋驚見男浮屍

台南安工二號橋驚見男浮屍

台南北區立人國小獲選廣達《游於藝》亮點學校並接棒盟主

台南北區立人國小獲選廣達《游於藝》亮點學校並接棒盟主

普濟殿、西羅殿斷交原因曝　信眾怒批：宗教八點檔

普濟殿、西羅殿斷交原因曝　信眾怒批：宗教八點檔

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

關鍵字：

風災重創台南黃偉哲義消災民重建家園

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面