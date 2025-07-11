風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

▲台南市七股、將軍、學甲等地屋頂遭丹娜絲強風掀毀，市府呼籲義消投入協助修復。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風挾帶狂風豪雨重創台南，造成七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六區多處民宅屋頂受損，民眾飽受風災之苦，生活陷入困境，台南市長黃偉哲11日呼籲全國義勇消防人員發揮大愛精神，自備工具加入救災行列，協助災區安裝防水帆布，盼盡速完成屋頂搶修，協助災民重建家園。

黃偉哲市長表示，災後復原不能單靠政府力量，必須結合民間資源與志工參與，才能有效面對重建挑戰。他說：「台南人感恩惜福，也懂得團結互助，現在正是我們彼此伸出援手的時候，讓溫暖的行動傳遞到每一戶受災家庭。」

目前六個行政區已緊急募集帆布物資，但因人力嚴重不足，市府特別開放全國義消報名支援。即使手邊無工具，也可現場分配任務、協助作業。各區公所也設有聯絡窗口，將安排分工，強化現場協作效率。

各災區聯絡窗口：

七股區長 李佳隆：0910-977-867

將軍區長 許博森：0933-786-033

學甲區長 張明寶：0928-683-687

鹽水區長 陳文琪：0978-079-358

後壁區長 李至彬：0905-385-028

柳營區長 顏文穗：0911-180-150

台南市消防局也同步協調相關資源，股長王冠中（0980-106-207）將協助整合義消報名與災區支援需求。更多即時資訊可透過消防局官網或臉書粉專查詢。

黃偉哲強調，「只要我們齊心協力，一定能讓希望重新照進受災家庭的屋簷下。」