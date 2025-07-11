台南北區立人國小獲選廣達《游於藝》　亮點學校並接棒盟主

▲台南市北區立人國小榮獲《游於藝》亮點學校，114學年度接任盟主學校，推動藝術教育再進化。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

藝術在教室中綻放光芒，台南市北區立人國小在推動藝術教育上表現亮眼，榮獲113學年度廣達《游於藝》計畫「亮點學校」殊榮，並接下114學年度「盟主學校」角色。新一年度巡迴展以《見微知美》為主題，立人國小將扮演藝術教育的領航者，帶領全台同盟學校深入探索藝術的細膩與深層。

台南市長黃偉哲表示，藝術教育不只是美學的培養，更是啟發創意與多元思考的根基。《游於藝》計畫由市府與廣達文教基金會合作已邁入第11年，立人國小將展覽與課程、社區資源緊密連結，讓學生在生活中親近藝術、在創作中探索自我，展現出台南教育多元深度與文化厚度。

教育局長鄭新輝說，立人國小藝術教學屢屢創新，從融合「食農教育」、「地方文化」到延伸出「I古今‧樂學古蹟‧E遊閱讀仙境」方案，不僅橫跨六年級段，更成功結合閱讀素養與創作實踐，屢獲閱讀磐石獎等肯定。他強調，這不只是藝術教學，更是一場活潑的跨域學習革命。

校長王全興指出，自2017年起加入《游於藝》計畫至今，學校已深耕近9年，每檔展覽平均吸引900人次，累計觀展已超過7000人。校內更成立「藝術小尖兵」，每年由四、五年級學生輪值擔任導覽解說，跨班參與、全校動員，提升學生表達與美感素養。2024年度擔任「NIKI的心靈城堡」巡展首站，學校更嘗試導入生成式AI，實現藝術與科技的跨域對話。未來將持續以藝術為核心，深化教學創新、串連社區能量，讓孩子在創作中認同自我，擁抱世界。