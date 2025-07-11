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台南普濟殿、西羅殿斷交原因曝　信眾失望炸鍋怒批：宗教八點檔

▲西羅殿臉書貼文宣佈與普濟殿斷交，引發地方信眾熱議。（圖／翻攝畫面）

記者林東良／台南報導

就在全台陷入罷免風暴焦慮之際，台南宗教界也爆出一場「地方大地震」，同為百年大廟西羅殿在臉書上高調宣佈與普濟殿「斷交」，引起網友驚呼：「神明怎麼比人還理性，人怎麼比神還衝動？」；這樁廟宇交陪的突發變局，在網路社群掀起1千則以上爆量留言，信眾紛紛表達失望。

▲西羅殿臉書貼文宣佈與普濟殿斷交，引發地方信眾熱議。（圖／翻攝畫面）

糾紛疑似與王醮科儀中的主神調度、交陪禮數與「副駕出場」的細節安排有關；據了解，普濟殿「王巡醮」今天起連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿為首日第1站，上午7時多普濟殿人員抵達西羅殿，並沒有請到預期的開基二鎮，由於「二鎮對二鎮」是多年來慣例，為此雙方鬧得不而散，普濟殿人員即離廟，往下一行程，惟西羅殿則在臉書粉專發出公告宣布「斷交」，相關活動取消。但雙方尚未公開事實原由，兩廟「斷交」事件，引發信眾與台南宗教界高度關注。許多網友質疑：「尊神真的有吩咐斷交嗎？還是只是某些人自作主張？」

▲西羅殿臉書貼文宣佈與普濟殿斷交，引發地方信眾熱議。（圖／翻攝畫面）

網友紛紛留言指出：「這不是神的旨意，是人的面子在發功」、「尊王與池王在天上喝茶，邊笑人類搞不清楚信仰與情緒的界線」、「不是副駕問題，是人駕駛自己的情緒失控」、「說斷就斷，那百年交陪不就像泡麵友情，一泡就散？」、「「台南這波宗教八點檔，劇情比罷免還精彩」…，網友們多不贊同兩廟「斷交」，請雙方冷靜坐下來談。

府城廟宇交陪境本是一種地域與信仰情感的流動網絡，廟宇間百年來透過巡香、王醮、遶境建立深厚關係，如今卻被一紙貼文說斷就斷，爭議後續發展有待觀察。

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