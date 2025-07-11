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台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

記者林東良／台南報導

台南百年大廟西羅殿在臉書上高調宣佈與普濟殿「斷交」，引起台南宗教界震撼，台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，因為請神發生如今誤會，待颱風救災告一段落後，會居中關切，待雙方都冷靜下來後，希望坐下來好好聊聊，看能否解開誤會，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵中。

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姜淋煌局長指出，西羅殿與普濟殿身為「開台的廟宇」，是台南眾廟的表率，尤其市長黃偉哲也注重、支持宗教活動，希望此次「王巡醮」可以成為台南優質宗教活動，不要讓爭吵引起雙方不愉快，希望可以放下恩仇，若有疑慮也可以透過擲筊，交由神明決定。

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，此一「斷交風波」疑似與巡王醮科儀中的主神調度、交陪禮數與「副駕出場」的細節安排有關；普濟殿「王巡醮」今天起連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿為首日第1站，11日上午7時多，普濟殿人員抵達西羅殿，並沒有請到預期的開基二鎮，由於「二鎮對二鎮」是多年來慣例，為此雙方鬧得不而散，普濟殿人員即離廟，往下一行程，惟西羅殿則在臉書粉專發出公告宣布「斷交」，相關活動取消。但雙方尚未公開事實原由，兩廟「斷交」事件，引發信眾與台南宗教界高度關注。

▲台南民政局長姜淋煌表示，雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，會居中關切協調，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

府城廟宇交陪境本是一種地域與信仰情感的流動網絡，台南普濟殿、西羅殿間百年來透過巡香、王醮、遶境建立深厚關係，如今卻被一紙貼文說斷就斷，且雙方並無進一步說明，爭議後續發展有待觀察。

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