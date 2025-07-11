不只暖心餐盒！　饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

這幾天暴雨狂炸彰化，埔鹽鄉成了重災區！不僅鄉公所辦公室慘遭雨水倒灌，更驚人的是，田野間的稻梗全被沖上道路，造成路面濕滑危險。鄉長許文萍緊急動員全鄉大掃除，但農損情況實在慘重，初步統計已有500公頃水稻和100公頃蔬菜泡在水裡，讓農民看了心都在淌血。