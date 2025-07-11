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不只暖心餐盒！　饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

▲饗賓集團準備多批暖心餐盒，透過市府發送予第一線救災人員與災民，並捐出10萬元社會救助金，展現企業善盡社會責任的行動力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲饗賓集團準備多批暖心餐盒，透過市府發送予第一線救災人員與災民，並捐出10萬元社會救助金，展現企業善盡社會責任的行動力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創南部，台南農損嚴重、停電災情延燒之際，知名連鎖餐飲品牌饗賓集團11日宣佈捐出新台幣10萬元社會救助金，並承諾加大採購台南農特產品，作為旗下門市食材使用，實際力挺災區重建與農民生計。

饗賓集團表示，風災來襲後即透過台南市府了解災區需求，並主動表達捐款意願。集團也已準備多批暖心餐盒，透過市府發送予第一線救災人員與災民，希望為疲憊的重建行列注入溫暖力量。

台南市長黃偉哲感謝饗賓集團的善舉，並推薦台南在地農產品納入食材採購清單，「協助災民、支持農民、回饋市民」，盼企業善循環在災後重建中發揮實質影響力。

饗賓集團指出，此次捐贈不只是單次行動，更將長期關注台南農業復原與社會需求，未來也會以具體採購行動支持在地農產，與地方攜手走過風災陰影。

台南市政府捐款資訊：
線上捐款平台：https://donate.tainan.gov.tw（操作路徑：首頁→愛心捐款→專案捐款→丹娜絲颱風捐款）
臨櫃匯款資訊：戶名：台南市政府社會局社會救助金專戶
銀行：台灣銀行台南分行（代碼0040093）
帳號：009045065055（請註明「丹娜絲颱風捐款」與聯絡電話，便於開立收據）

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