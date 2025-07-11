和女友吵架！新加坡男外流親密片報復　挨告求饒遭判刑18月

▲新加坡1對姐弟情侶吵架，22歲男子竟為報復33歲女友，一氣之下將昔日拍的親密影片群發。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

新加坡1對姐弟戀情侶吵架，22歲男子竟為報復33歲女友，一氣之下將昔日拍的親密影片群發，供給7、8名朋友觀賞，讓女友氣得報警處理，雖期間2人重修舊好，但最終仍分手收場，並對簿公堂。

綜合外媒體報導，案件發生於2023年11月，新加坡1對緬甸籍的姐弟戀情侶，交往情間合意拍下親密影片，但去年4月2人吵架，引發激烈口角，男子竟為了羞辱女友，將昔日拍下的親密影片，傳給多名朋友，而女子事後從朋友口中得知，自己影片已被外流，氣得找友人一起到對方宿舍對質。

報導指出，男子當時拒絕見面談話，女子與友人只好報警求助，警方到場調查後也將男子拘捕。案件審理期間，雖小倆口床頭吵床尾和，但事隔2個月後，2人見面時又發生爭執，男子則氣得搶走女友價值約新加坡幣1,500元（約新台幣3萬4千多元）的蘋果手機並摔毀，導致最終2人分手收場，並對簿公堂。

法院審理期間，男子向法官求情，因一時衝動，並非預謀犯案，且事後感到後悔莫及，且在傳出去的數分鐘內就將影片刪除，已試圖補救，請求法官從輕量刑。不過，法官強調播私密影片是1種嚴重侵犯私穩的行為，所以必須依法嚴懲，因此判男子監禁18個月。

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