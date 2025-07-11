飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

▲狗狗受困車內，最終窒息死亡。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
印度發生寵物犬在車內熱死的事件，一對夫婦前往寺廟期間，堅持把愛犬留在密閉車內，導致牠窒息死亡。如今狗狗在車內痛苦掙扎的影片曝光，可見牠劇烈喘氣，模樣令人心碎。
Free Press Journal、News18報導，事發當日相當炎熱，這對夫婦把車子停在停車場並下車，堅持將愛犬獨留車內，儘管現場曾有人勸車主讓狗狗待在車外，但車主並沒有把這些話聽進去，只把車窗稍微打開，還說狗狗在車內睡覺，不會發生問題。
#मथुरा:-तेज धूप में कार में बंद पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत, दर्शन को गए थे श्रद्धालु दंपति।— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) July 8, 2025
मथुरा से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित शौशैय्या अस्पताल के समीप बनी पार्किंग में एक कार में बंद पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के… pic.twitter.com/ATahWTYQxx
只不過隨著氣溫上升，車內的溫度也變得悶熱，受困車內的狗狗開始發出絕望叫聲。影片顯示，狗狗卡在駕駛座下方無法動彈，拼命喘氣，模樣令人心碎。
路人經過聽到狗狗叫聲之後隨即試著開車門，但當時車門處於上鎖狀態，儘管有人建議破窗，但眾人最終決定找專門人員到場開鎖。只不過當車門終於打開的時候，已經耗時將近45分鐘，狗狗最終窒息死亡。
當這對夫妻從寺廟回來之後，發現自家車子旁邊有人群聚集，這才得知愛犬已經過世的消息，當場情緒潰堤。事件曝光後引發輿論撻伐，動物保護團體批評飼主漠視動物生命，警方已根據《防止虐待動物法》展開調查。
讀者迴響