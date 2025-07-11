飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

▲狗狗受困車內，最終窒息死亡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度發生寵物犬在車內熱死的事件，一對夫婦前往寺廟期間，堅持把愛犬留在密閉車內，導致牠窒息死亡。如今狗狗在車內痛苦掙扎的影片曝光，可見牠劇烈喘氣，模樣令人心碎。

Free Press Journal、News18報導，事發當日相當炎熱，這對夫婦把車子停在停車場並下車，堅持將愛犬獨留車內，儘管現場曾有人勸車主讓狗狗待在車外，但車主並沒有把這些話聽進去，只把車窗稍微打開，還說狗狗在車內睡覺，不會發生問題。

只不過隨著氣溫上升，車內的溫度也變得悶熱，受困車內的狗狗開始發出絕望叫聲。影片顯示，狗狗卡在駕駛座下方無法動彈，拼命喘氣，模樣令人心碎。

路人經過聽到狗狗叫聲之後隨即試著開車門，但當時車門處於上鎖狀態，儘管有人建議破窗，但眾人最終決定找專門人員到場開鎖。只不過當車門終於打開的時候，已經耗時將近45分鐘，狗狗最終窒息死亡。

當這對夫妻從寺廟回來之後，發現自家車子旁邊有人群聚集，這才得知愛犬已經過世的消息，當場情緒潰堤。事件曝光後引發輿論撻伐，動物保護團體批評飼主漠視動物生命，警方已根據《防止虐待動物法》展開調查。