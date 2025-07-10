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全球戶外廣告巨擘齊聚台北　東森擁抱全球化契機

▲▼新加坡ComfortDelGro集團旗下Moove Media、全球戶外代理品牌billups，以及世界戶外廣告組織（World Out-Of-Home Organization, WOO），攜手來台拜訪東森新媒體。（圖／記者周宸亘攝）

▲新加坡ComfortDelGro集團旗下Moove Media、全球戶外代理品牌billups，以及世界戶外廣告組織（WOO），攜手來台拜訪東森新媒體。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

隨著全球戶外廣告（Out-of-Home, OOH）市場持續升溫，亞洲已成為推動產業成長的主要動能。今（10日），新加坡ComfortDelGro集團旗下Moove Media、全球戶外代理品牌billups，以及世界戶外廣告組織（World Out-Of-Home Organization, WOO），攜手來台拜訪東森新媒體，展開一場跨國產業交流，與會國際嘉賓一致肯定東森新媒體在家外廣告創新應用的成就與影響力。

▲▼20250710新加坡戶外廣告業者拜訪。（圖／記者周宸亘攝）

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▲東森新媒體總經理總經理陳安祥分享東森集團經營版圖。（圖／記者周宸亘攝）

亞洲崛起 疫情後全球戶外廣告快速回彈

根據《WOO Global Expenditure Survey 2025》調查，2024年全球戶外廣告市場規模高達462.03億美元，佔全球總媒體支出4.8%，預估今（2025年）將進一步成長至497.67億美元，年增率達約達 7.71%。其中，亞太地區2024年市場高達228億美元，穩居全球第一，數位戶外（DOOH）及程式化數位戶外（pDOOH）成長尤為突出，凸顯亞洲在數位轉型的領先地位。

疫情改變了消費者的生活方式與移動軌跡，促使廣告主加速布局數位化。2024年全球數位戶外（DOOH）廣告支出達179億美元，占OOH總額的38.8%；而亞太地區的比例更高達41.6%，顯示亞洲已在數位戶外領域成為領頭羊。程式化數位戶外（pDOOH）廣告支出亦達17億美元，反映出數據驅動與彈性投放成為市場新常態。

▲▼世界戶外廣告組織（WOO）提供之《WOO Global Expenditure Survey 2025》調查。（圖／WOO提供）

▲▼世界戶外廣告組織（WOO）提供之《WOO Global Expenditure Survey 2025》調查。（圖／WOO提供）
▲▼世界戶外廣告組織（WOO）提供之《WOO Global Expenditure Survey 2025》調查。（圖／WOO提供）

WOO亞洲區代表劉志彥（Jim Liu）指出，亞洲的崛起，正引領全球戶外廣告的數位創新浪潮，未來3到5年的增長率預期可達6%至7%，預計未來數位廣告占比將突破45%，程式化廣告也將成為主要成長動力。

跨國對話：新加坡、馬來西亞龍頭來台深度交流

本次會議中，Moove Media執行長Jeff Kwek率領5人團隊來台，分享新加坡在地鐵、巴士、計程車等全方位戶外媒體的經營實務。Moove Media自2005年由ComfortDelGro集團廣告業務部門成立以來，專注於公共交通工具（如地鐵、巴士、計程車）上的戶外廣告服務。近期更獲得新加坡陸路交通管理局（LTA）合約，負責管理全島巴士及巴士轉運站的廣告空間，進一步鞏固其作為新加坡領先戶外媒體營運商的地位。會議中，Jeff Kwek也分享了相關成果，並強調亞洲數位戶外廣告產業仍具備巨大的發展潛力。

▲▼20250710新加坡戶外廣告業者拜訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲新加坡ComfortDelGro集團旗下Moove Media執行長Jeff Kwek(左一)率領5人團隊來台深度交流。（圖／記者周宸亘攝）

此外，billups馬來西亞CEO Angie Cutter則帶來國際市場整合行銷與數據驅動的前瞻觀點。現場與會各方一致認為，亞洲數位戶外廣告產業蘊藏著龐大成長空間，其中台灣市場的發展表現更是備受矚目。

國際友人盛讚東森家外媒體的創新應用

東森新媒體以OMO（Online-Merge-Offline）策略，結合數位流量與全台最大捷運、公車、戶外看板、電梯廣告等戶外媒體資源，積極推動智慧投放技術。總經理陳安祥指出，透過數據分析，東森新媒體協助品牌主精準觸及目標族群，並引領台灣戶外廣告市場全面升級。

東森新媒體家外媒體事業部營運長林綺卉在交流中強調，台灣市場具備高度靈活性，成功的戶外廣告早已不再侷限於單純曝光，還需要結合創意設計、打卡場景與AI互動，吸引受眾主動拍照、轉發與搜尋，進而帶動線上線下的擴散循環。她現場也分享了多個東森新媒體家外廣告的創新案例，激起與會者熱烈討論。

▲▼20250710新加坡戶外廣告業者拜訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森新媒體家外媒體事業部營運長林綺卉(右一)與資深業務總監夏朕，分享創新創意，大夥好評。（圖／記者周宸亘攝）

此次國際交流不僅彰顯東森新媒體的創新能量，更展現其與國際市場接軌的實力與決心。未來，東森新媒體將持續攜手全球夥伴，發揮台灣靈活市場與國際資源的雙重優勢，致力於打造亞洲最具影響力的戶外廣告生態圈，並在全球廣告產業版圖中發揮領航作用。

▲▼東森新媒體家外廣告。（圖／東森新媒體提供）

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