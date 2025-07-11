讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

▲中國官媒呼籲讓「同志」一詞回歸主流。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

中國官媒《人民日報》近日刊出一篇文章，指出現代社會大家的稱呼花樣百出，「老師」「小姐」「老闆」滿天飛，呼籲讓「同志」一詞回歸主流，象徵社會風氣重歸純樸。微博上中國網民們議論紛紛，不少人表示贊同：「人民日報的呼籲正當時，是個好兆頭！讓稱呼風清氣正，讓民眾回歸純樸！」也有人提到：「老師這個詞現在確實叫的氾濫了」。

《人民日報》該篇文章提到，在民風淳樸的年頭，人們在生活、工作中講究人人平等，因此使用「同志」這種一視同仁的稱呼，且「同志」亦有志同道合之感；另外該文也指出，「師傅」之謂，是對有一技之長勞動者的尊稱，也是對德厚者的敬重，撰文者認為不論老少，皆可尊稱一聲「師傅」。

然而另一個普遍被使用的稱呼「老師」，撰文者認為有點被叫爛了，老師和先生應該還是有門檻的，否則難免有言語賄賂之嫌。「小姐」一詞也讓人有輕薄之感，如今似乎被「美女」取代，但後者也逐漸失掉了讚美之意，變成泛稱。

該文最後更說道，稱呼牽涉到社會風氣的誠實或輕浮，近年來有不少聲音呼籲讓「同志」稱呼回歸主流，「這也是社會風氣重歸淳樸的表現，我舉雙手歡迎。」

此文掀起微博上不少中國網民議論，有人留言贊同表示：「我覺得這個稱呼很好應該重回主流。」「一聲同志好有80年代那種膠卷電影的既視感，挺好的」「讓稱呼風清氣正，讓民眾回歸純樸！」「太支持了！誰能想像一個愛叫同志的小女孩在別人的沉默中碎了多少次」，也有人認同老師一詞確實太氾濫「把『老師』還給真正的老師」。

另一方面也有網民分享不同意見，直言「實難認同」「想怎麼稱呼怎麼稱呼」「志不同道不合的就別互稱同志了」，更有人寫道：「真正的社會進步不在於稱謂的復古，而在於每個稱呼都能自然體現相互尊重。衡量政策合理性的標準，應看其是否真正提升了社會互動的文明程度，而非單純回歸某種歷史形態。」獲得近8千網民按讚認同。

▲中國官媒呼籲讓「同志」一詞回歸主流，掀起微博網民熱議。（圖／翻攝自微博）



更多鏡週刊報導

退將栗正傑稱颱風重創南台灣「天公伯長眼」 綠委怒轟沒人性：還領台灣人納稅錢

八炯被爆不敢出席《炎上鍾明軒》 曬對話打臉小草曝邀約內幕

中國偽娘「南京紅姐」騙砲千男 男裝素顏曝光！網驚：不化妝好很多