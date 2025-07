白宮官方製圖「超人川普」　盛讚把希望和正義都帶回來

▲白宮盛讚美國總統川普是超人。(圖/翻攝自X@WhiteHouse)

美國總統川普近日陸續公布將對各國徵收的關稅,今(11日)上午宣布將對加拿大徵收35%的關稅,並表示尚未公布的國家也都要付費,關稅預計將介於15%至20%。美國白宮隨即透過社群媒體X發布一張宛如超人電影海報的圖片,不過仔細一看,超人的五官就是川普本人。

美國白宮發文盛讚,「希望的象徵、真實、正義、美國的樣子,超人川普」,文末最後附上一個美國國旗。突如其來的製圖讓不少網友驚訝,這竟然不是迷因,而是白宮官方帳號的正式發文。

雖然吸引不少支持者留言拍手叫好,盛讚川普是「歷史上最偉大的總統」「再也不會出現第二個像川普一樣的總統」,不過也有不少網友感嘆「白宮帳號現在變成一個農場頁面了」「我很抱歉必須要指出,如果川普要當超級英雄,那他應該是美國隊長才對....」「我們曾經是個優雅的國家,但現在我們只是全世界的一個笑話」「想知道那些不是美國人的人,現在看到這篇貼文會有什麼想法?」

