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白宮官方製圖「超人川普」　盛讚把希望和正義都帶回來

白宮盛讚美國總統川普是超人。（翻攝自X@WhiteHouse）

▲白宮盛讚美國總統川普是超人。（圖／翻攝自X@WhiteHouse）

圖文／鏡週刊

美國總統川普近日陸續公布將對各國徵收的關稅，今（11日）上午宣布將對加拿大徵收35%的關稅，並表示尚未公布的國家也都要付費，關稅預計將介於15％至20％。美國白宮隨即透過社群媒體X發布一張宛如超人電影海報的圖片，不過仔細一看，超人的五官就是川普本人。

美國白宮發文盛讚，「希望的象徵、真實、正義、美國的樣子，超人川普」，文末最後附上一個美國國旗。突如其來的製圖讓不少網友驚訝，這竟然不是迷因，而是白宮官方帳號的正式發文。

雖然吸引不少支持者留言拍手叫好，盛讚川普是「歷史上最偉大的總統」「再也不會出現第二個像川普一樣的總統」，不過也有不少網友感嘆「白宮帳號現在變成一個農場頁面了」「我很抱歉必須要指出，如果川普要當超級英雄，那他應該是美國隊長才對....」「我們曾經是個優雅的國家，但現在我們只是全世界的一個笑話」「想知道那些不是美國人的人，現在看到這篇貼文會有什麼想法？」


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