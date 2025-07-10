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兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

家醫科醫師陳欣湄近日在臉書分享一段出國驚魂記。讓她讚嘆台灣醫療真的很棒。（翻攝自陳欣湄。家醫科女醫師日常臉書）

▲家醫科醫師陳欣湄近日分享一段出國驚魂記，讓她讚嘆台灣醫療真的很棒。（翻攝自陳欣湄。家醫科女醫師日常臉書）

圖文／鏡週刊

家醫科醫師陳欣湄近日在臉書分享一段出國驚魂記。她日前帶著兒子前往新加坡旅遊，未料兒子在飯店泳池戲水時不慎摔倒，下巴撞地受傷，傷口長達3至5公分，緊急送醫縫合，雖無大礙，但醫療帳單金額卻高達1.3萬新幣（約新台幣29.7萬元），讓她忍不住倒抽一口氣，也讓她更加感念台灣的醫療環境。

陳欣湄昨（9日）在臉書粉專發文表示，這趟出國原本只是輕鬆旅遊與進修行程，沒想到突如其來的意外，讓她措手不及。她回憶，兒子當時剛從泳池上岸，身上包著毛巾，疑似踩到毛巾重心不穩，雙手來不及撐地，整個人跌倒、下巴著地，傷口裂開、鮮血直流。

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她立刻為孩子簡單包紮，並送往當地醫院急救。由於傷口在臉上，她希望能妥善處理、不留疤痕，剛好在新加坡有人脈，便找來整形外科醫師進行縫合手術，包含上麻醉、縫針等處理。但看到最後帳單金額竟高達1.3萬新幣，讓她當場驚呼：「我真的倒抽一口氣！」

這次經驗也讓她有感而發，坦言醫療真正的價值不在於幾針縫線或藥物費用，而是來自醫師的經驗與技術。她感嘆，「台灣的醫療真的很棒」，呼籲民眾要更加珍惜，「至少對醫護人員多一點友善與尊重」。


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